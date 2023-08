Von Beginn weg souverän: Samuel Giger sicherte sich den Sieg am Unspunnenfest mit einer makellosen Bilanz. Bild: keystone

Samuel Giger ist der souveräne und hochverdiente Sieger am Unspunnen

Der Thurgauer Topfavorit Samuel Giger gewinnt nach dem Kilchberger Schwinget 2021 zum zweiten Mal ein Fest von eidgenössischer Prägung. Mit sechs Siegen in sechs Gängen triumphiert der 25-Jährige am Unspunnen-Schwinget in Interlaken. Im Schlussgang bezwingt er den aufgeschossenen Berner Adrian Walther schon in der 2. Minute.

Samuel Giger hat mittlerweile wieder die grandiose Form erreicht, die er zuletzt in den Saisons 2021 und 2022 – nach der durch die Pandemie verursachten Pause – ausgespielt hatte. Giger hat nunmehr zwei Drittel des sogenannten Schwinger-Grand-Slam erreicht. Was ihm nach den Triumphen in Kilchberg und in Interlaken noch fehlt, ist der Titel des Schwingerkönigs, die höchste Ehre im Schwingsport.

Der Schlussgang. Video: SRF

In den ersten drei Anläufen 2016, 2019 und 2022 blieb er erfolglos, obwohl er zuletzt sowohl in Zug als auch in Pratteln als erster Favorit gegolten hatte. Die Chance, den Grand Slam zu komplettieren, wird sich dem Ausnahmekönner am Eidgenössischen Fest 2025 im Glarnerland bieten.

Ein herausragendes Merkmal des Champions ist, dass der Ausnahmekönner mit erst 25 Jahren schon 30 Kranzfeste für sich entschieden hat. Unspunnen wäre das 31. geworden, aber weder in Interlaken noch in Kilchberg werden Kränze abgegeben.

Das sagt der Sieger: «Unfassbar, ich kann es noch gar nicht recht begreifen. Es ist perfekt gelaufen heute. Ich konnte mich super vorbereiten, hatte zwei top Wochen und wurde nie nervös. Heute konnte ich von Gang zu Gang nehmen und fokussiert bleiben. Das gibt über den Tag dann eine unglaubliche Motivation. Mein Plan ist auch im Schlussgang sehr gut aufgegangen. Ich wusste, dass ich Adrian nicht zu sehr ziehen lassen darf, weshalb ich von Anfang an Gas gegeben habe.»

Der starke Auftakt von Giger: Im 1. Gang fügt er Fabian Staudenmann dessen erste Niederlage im Jahr 2023 zu. Video: SRF

Die Rangliste am Unspunnen Schlussgang: Samuel Giger (Ottoberg) bezwingt Adrian Walther (Habstetten) in der 2. Minute mit Kurz und Kniekehlengriff.

Rangliste:

1. Giger 59,00.

2. Pirmin Reichmuth (Steinen) 58,25.

3. Fabian Staudenmann (Guggisberg) 57,75.

4. Walther 57,25.

5. Armon Orlik (Maienfeld) und Steven Moser (Rechthalten) je 57,00.

6. Bernhard Kämpf (Sigriswil), Domenic Schneider (Friltschen), Benjamin Gapany (Hauteville), Erich Fankhauser (Hasle LU) und Andreas Döbeli (Sarmenstorf) je 56.75.

7. Kilian von Weissenfluh (Hasliberg Hohfluh), Marc Lustenberger (Hasle LU), Matthias Aeschbacher (Rüegsauschachen) und Werner Schlegel (Hemberg) je 56,50.

Ferner 14. u.a. Kilian Wenger (Horboden) 54,50.

