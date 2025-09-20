Ein Derby und ein heisser Tanz: Im Cup heisst es Wil – St.Gallen und Aarau – YB

Beide Partien beginnen um 19 Uhr

Am Samstag stehen neun Spiele der Sechzehntelfinals im Schweizer Cup auf dem Programm. Herauszuheben ist das Duell zwischen Aarau und den Young Boys. Die Aargauer strotzen nach sieben Siegen zum Start in die Challenge League vor Selbstvertrauen. Das gilt aber auch für ihre Gegner aus Bern nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie.

Der FC St.Gallen, der Leader der Super League, will im Ostschweizer Derby in Wil das dritte Scheitern in Folge gegen eine unterklassige Mannschaft verhindern. Auf Servette wartet nach dem ersten Saisonsieg in der Meisterschaft mit dem im Frühjahr aus der höchsten Liga abgestiegenen Yverdon ebenfalls eine heikle Hürde. Sion bekommt es mit dem Erstligisten Prishtina Bern zu tun.

Wil – St.Gallen

Aarau – YB

(ram/sda)