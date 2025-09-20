sonnig27°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Schweizer Cup live: Wil – FCSG und Aarau – YB im Liveticker

Ein Derby und ein heisser Tanz: Im Cup heisst es Wil – St.Gallen und Aarau – YB

20.09.2025, 18:2220.09.2025, 18:22

Beide Partien beginnen um 19 Uhr

Inhaltsverzeichnis
Wil – St.GallenAarau – YBAlle Resultate vom Samstag

Am Samstag stehen neun Spiele der Sechzehntelfinals im Schweizer Cup auf dem Programm. Herauszuheben ist das Duell zwischen Aarau und den Young Boys. Die Aargauer strotzen nach sieben Siegen zum Start in die Challenge League vor Selbstvertrauen. Das gilt aber auch für ihre Gegner aus Bern nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie.

Der FC St.Gallen, der Leader der Super League, will im Ostschweizer Derby in Wil das dritte Scheitern in Folge gegen eine unterklassige Mannschaft verhindern. Auf Servette wartet nach dem ersten Saisonsieg in der Meisterschaft mit dem im Frühjahr aus der höchsten Liga abgestiegenen Yverdon ebenfalls eine heikle Hürde. Sion bekommt es mit dem Erstligisten Prishtina Bern zu tun.

Wil – St.Gallen

Aarau – YB

Alle Resultate vom Samstag

(ram/sda)

Basel schlägt Carouge im Cup-Penaltykrimi
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»
1 / 23
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»

Yann Sommer

Position: Goalie
Verein: Inter Mailand
Rating: 87
quelle: keystone / matthias schrader
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wie schwierig ist es, einen scheiss Namen zu googeln?!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Estland: Russland hat Luftraum kilometerweit verletzt +++ Selenskyj will Trump treffen
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
3
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
4
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
5
SP-Wermuth nennt Kirk in der «Arena» Hetzer – SVP-Graber macht ihn zu Martin Luther King
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
4
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
5
D4vd sagt Tournee ab – nachdem Leiche im Kofferraum seines Teslas gefunden wurde
Zwischen Minigolf und Medienmarathon: Beim GP in Baku beginnt das Chaos schon beim Visum
Am Wochenende rast die Formel 1 durch die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Unsere Autorin ist vor Ort – und berichtet von der hohen Hürde, nur schon in das Land zu kommen.
Plötzlich hält der Ferrari-Pilot Charles Leclerc statt einem Steuerrad einen Minigolfschläger in der Hand. Kurz vorher drückte ihm ein TV-Moderator diesen Schläger in die Hand und forderte ihn mitten auf der Boxengasse in Baku zum Spiel heraus. Der Monegasse verschiesst.
Zur Story