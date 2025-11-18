freundlich
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Kasia Lehnardt: Boateng gesteht nach Tod von Ex-Freundin Fehler ein

GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen gegen ...
Aktuell läuft eine Dokumentation über Jérôme Boateng im deutschen TV.Bild: www.imago-images.de

Jérôme Boateng räumt nach Tod von Ex-Freundin Kasia Lenhardt Fehler ein

Jérôme Boatengs Ex-Freundin hatte 2021 Suizid begangen. Der frühere Fussballer blickt zurück – und räumt dabei auch einen Fehler ein.
18.11.2025, 14:3018.11.2025, 14:30
Ein Artikel von
t-online

Der ehemalige Nationalspieler Jérôme Boateng hat sich erstmals umfassend zum Tod seiner früheren Partnerin Kasia Lenhardt geäussert. In der dreiteiligen Dokumentation «Being Jérôme Boateng», die ab diesem Freitag in der ARD ausgestrahlt wird, sagte der 37-Jährige: «Ich habe einen Menschen verloren, den ich sehr geliebt habe.»

Lenhardt hatte sich im Februar 2021 in Berlin das Leben genommen. Kurz zuvor war ihre Beziehung mit Boateng öffentlich auseinandergegangen. In der Dokumentation beschreibt der langjährige Profi des FC Bayern, er habe das Gefühl gehabt, «dass mir so ein bisschen abgesprochen wird, dass ich trauern darf. Wie es in einem Menschen aussieht, kann nur ich selbst beantworten». Und weiter: «Ich bin immer noch dabei, ihren Tod zu verarbeiten.»

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Die Beziehung zwischen Boateng und Lenhardt, die einmal Finalistin bei «Germany's Next Topmodel» war, hatte Schlagzeilen gemacht. Auch, weil Boateng in einem Interview kurz nach der Trennung des Paares und vor Lenhardts Tod schwere Vorwürfe gegen sie erhoben hatte.

Diesen Schritt bewertet er heute als Fehler. In der Dokumentation sagt der Weltmeister von 2014: «Was deutlich und klar für mich ist, ist, dass ich die Situation im Nachhinein falsch eingeschätzt habe und damit einfach besser hätte umgehen müssen, anders.» Dieser Fehler werde ihn ein Leben lang begleiten.

Hospitanz beim FC Bayern platzte

Boateng strebt nach dem Ende seiner aktiven Karriere eine Laufbahn als Trainer an. Eine Hospitanz bei seinem früheren Klub in München und Ex-Mannschaftskollegen Vincent Kompany scheiterte jüngst an heftigen Fan-Protesten. «Jérôme fühlt sich dem FC Bayern sehr verbunden und möchte nicht, dass der FC Bayern aufgrund der aktuellen kontroversen Diskussion um seine Person Schaden nimmt», teilte der deutsche Rekordmeister im Oktober mit.

Nach scharfer Kritik: Jérôme Boateng verzichtet auf Bayern-Hospitanz

Die Bayern-Fans beziehen sich mit ihrem Protest augenscheinlich auch darauf, dass Boateng 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin schuldig gesprochen und verwarnt worden war. Boateng bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben. (abu/t-online.de)

Mehr Fussball-Geschichten:
Yakin «ohne Gedanken ans Horror-Szenario» – dafür mit neuerlicher Shaqiri-Erklärung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Franzosen erfinden Fussball neu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Selenskyj in Spanien +++ Russische Armee in 6 afrikanischen Ländern
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
4
Italien will Winterzeit abschaffen – EU droht ein Zeit-Chaos
5
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
Meistgeteilt
1
Netanjahu lobt Trump +++ UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab
2
Ehemaliger Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
3
WM-Enttäuschung für Vergé-Dépré-Schwestern +++ Carlos Alcaraz nicht am Davis Cup
4
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
5
In diesen 8 Hotels kannst du mal wieder so richtig entspannen
Diese Schuhe «verändern dein Bewusstsein» – und Englands Fussballer schwören darauf
Dass Fussballer besonders auffällige Kleider tragen, ist keine Überraschung. Aber hinter diesen leuchtend roten und etwas klobig wirkenden Latschen steckt mehr als nur der extravagante Geschmack von Englands Nationalspielern. Es handelt sich nämlich um die neueste Innovation von Nike: ein «bewusstseinsverändernder» Schuh.
Zur Story