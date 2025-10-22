Frankfurt und Liverpool vergeben erste gute Chancen – Bayern-Juwel Karl trifft
Galatasaray – Bodö/Glimt 3:1
Galatasaray Istanbul gewann im zweiten Heimspiel der laufenden Champions-League-Saison zum zweiten Mal. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Liverpool Ende September setzten sich die Türken gegen Bodö/Glimt dank eines Doppelpacks von Victor Osimhen, der einmal von einem Fehler in der Hintermannschaft der Norweger profitierte, und einem Tor von Yunus Akgün 3:1 durch. Der Treffer der Gäste fiel erst in der 76. Minute, als Galatasaray bereits 3:0 geführt hatte, wirklich Spannung kam in der Schlussphase nicht mehr auf.
Galatasaray Istanbul - Bodö/Glimt 3:1 (2:0)
SR Oliver (ENG).
Tore: 3. Osimhen 1:0. 33. Osimhen 2:0. 60. Akgün 3:0. 76. Helmersen 3:1.
Bilbao – Karabach 3:1
Auch im zweiten Spiel vom frühen Abend lautete das Endergebnis 3:1. In Bilbao bekundete der Favorit aber deutlich mehr Mühe. Bereits in der ersten Minute ging Karabach durch Leandro Andrade in Führung, der Ausgleich von Athletic Bilbaos Gorka Guruzeta fiel dann in der 40. Minute. Danach hielten die Gäste aus Aserbaidschan eine halbe Stunde dicht, bevor Robert Navarro und erneut Guruzeta doch noch für die Entscheidung und damit die ersten Punkte für die Basken in der Champions League sorgten.
🚨 GOAL: Leandro Andrade— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 22, 2025
Champions League | 🏆 Athletic Club 0-1 Qarabağpic.twitter.com/LqoYX4DfoA
Does it count as a half-volley if you flick it up first? 🤔— Flashscore.com (@Flashscorecom) October 22, 2025
We're not sure Gorka Guruzeta will be that bothered! 😅#ATHQAR #UCLpic.twitter.com/PkD95UpkL2
Athletic Bilbao - Karabach Agdam 3:1 (1:1)
SR Pajac (CRO).
Tore: 1. Andrade 0:1. 40. Guruzeta 1:1. 70. Navarro 2:1. 88. Guruzeta 3:1. (nih/sda)
- Schweizer Sportgeschichte: Noe Seifert holt WM-Bronze im Mehrkampf
- STANding Ovations – auch mit 40 Jahren begeistert Wawrinka das Schweizer Publikum
- Der neue NBA-Schweizer sorgt bei den Fans bereits für Freude – mit seinem Namen
- «Downhill Skiers» ist ein bildgewaltiger Blick hinter die Kulissen – mit Abstrichen