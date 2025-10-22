Liveticker

Frankfurt und Liverpool vergeben erste gute Chancen – Bayern-Juwel Karl trifft

Galatasaray – Bodö/Glimt 3:1

Galatasaray Istanbul gewann im zweiten Heimspiel der laufenden Champions-League-Saison zum zweiten Mal. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Liverpool Ende September setzten sich die Türken gegen Bodö/Glimt dank eines Doppelpacks von Victor Osimhen, der einmal von einem Fehler in der Hintermannschaft der Norweger profitierte, und einem Tor von Yunus Akgün 3:1 durch. Der Treffer der Gäste fiel erst in der 76. Minute, als Galatasaray bereits 3:0 geführt hatte, wirklich Spannung kam in der Schlussphase nicht mehr auf.

Galatasaray Istanbul - Bodö/Glimt 3:1 (2:0)

SR Oliver (ENG).

Tore: 3. Osimhen 1:0. 33. Osimhen 2:0. 60. Akgün 3:0. 76. Helmersen 3:1.

Bilbao – Karabach 3:1

Auch im zweiten Spiel vom frühen Abend lautete das Endergebnis 3:1. In Bilbao bekundete der Favorit aber deutlich mehr Mühe. Bereits in der ersten Minute ging Karabach durch Leandro Andrade in Führung, der Ausgleich von Athletic Bilbaos Gorka Guruzeta fiel dann in der 40. Minute. Danach hielten die Gäste aus Aserbaidschan eine halbe Stunde dicht, bevor Robert Navarro und erneut Guruzeta doch noch für die Entscheidung und damit die ersten Punkte für die Basken in der Champions League sorgten.

Athletic Bilbao - Karabach Agdam 3:1 (1:1)

SR Pajac (CRO).

Tore: 1. Andrade 0:1. 40. Guruzeta 1:1. 70. Navarro 2:1. 88. Guruzeta 3:1. (nih/sda)