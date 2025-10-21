bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Torregen in Champions League: PSG mit 7 Treffern, Barça und PSV mit je 6

epa12471439 Vitinha of PSG (C) celebrates with teammates after scoring the 2-7 in action during the UEFA Champions League league phase match between Bayer 04 Leverkusen and Paris Saint-Germain, in Lev ...
In einem verrückten Spiel siegte PSG 7:2.Bild: keystone

PSG schiesst 7 Tore, PSV und Barça je 6 +++ BVB, Inter und Arsenal souverän

21.10.2025, 20:4521.10.2025, 23:35
Inhaltsverzeichnis
Leverkusen – PSG 2:7Arsenal – Atlético 4:0PSV – Napoli 6:2Kopenhagen – Dortmund 2:4Villarreal – Manchester City 0:2Newcastle – Benfica 3:0Saint-Gilloise – Inter Mailand 0:4Barcelona – Piräus 6:1Almaty – Pafos 0:0Die Tabelle

Leverkusen – PSG 2:7

Paris Saint-Germain setzte seinen Lauf in einer ereignisreichen Partie in Leverkusen fort. Bis zur 40. Minute hatten die beiden Teams je ein Tor und eine Rote Karte auf dem Konto. Leverkusens Robert Andrich hatte seinem Gegenspieler den Ellbogen ins Gesicht gerammt, PSG-Verteidiger Illja Sabarnyi verursachte durch eine Notbremse im Strafraum bereits zum zweiten Mal einen Penalty. Aleix Garcia erwies sich als sichererer Schütze als zuvor Alejandro Grimaldo und traf zum 1:1.

Sabarnyi verursacht zwei Penaltys.Video: SRF

Dann erzielten die Gäste aus Frankreich bis zur Pause noch drei Tore, zwei durch Désiré Doué, und sorgten damit für klare Verhältnisse. Der aktuelle Titelhalter steht damit auch nach drei Runden mit dem Punktemaximum da.

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2:7 (1:4)
SR Gil Manzano (ESP).
Tore: 7. Pacho 0:1. 38. Garcia (Penalty) 1:1. 41. Doué 1:2. 44. Kwarazchelia 1:3. 45. Doué 1:4. 50. Nuno Mendes 1:5. 54. Garcia 2:5. 66. Dembélé 2:6. 90. Vitinha 2:7.
Bemerkungen: 25. Grimaldo verschiesst Penalty. 33. Rote Karte gegen Andrich (Leverkusen). 37. Rote Karte gegen Sabarnyi (Paris Saint-Germain).

Arsenal – Atlético 4:0

Dies kann auch Arsenal von sich behaupten. Dank furiosen 13 Minuten in der zweiten Halbzeit gewann Arsenal deutlich gegen Atlético Madrid. Zwischen der 57. und der 70. Minute erzielte das Team von Trainer Mikel Arteta gleich vier Tore. Erst traf Gabriel Magalhães per Kopf, dann dessen brasilianischer Namensvetter Gabriel Martinelli, bevor Viktor Gyökeres doppelt zuschlug. Für den Schweden war dies eine besondere Genugtuung, traf er zuvor doch sieben Spiele in Serie nicht.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Arsenal - Atlético Madrid 4:0 (0:0)
SR Massa (ITA).
Tore: 57. Gabriel Magalhães 1:0. 64. Gabriel Martinelli 2:0. 67. Gyökeres 3:0. 70. Gyökeres 4:0.

PSV – Napoli 6:2

Die Überraschung des Abends lieferte PSV Eindhoven, das einen überragenden Auftritt zeigte. Zwar gingen die Gäste aus Neapel nach 31 Minuten durch Scott McTominay noch in Führung, doch stand es sieben Minuten später bereits 2:1 aus Sicht der Gastgeber. Nach der Pause lief Eindhoven zur Hochform auf: Denis Man stellte mit zwei Toren auf 4:1, dazwischen flog Napoli-Stürmer Lorenzo Lucca wegen einer Unsportlichkeit vom Platz.

McTominay verkürzte für die Italiener mit seinem zweiten Tor des Abends noch, doch trafen die Gastgeber innert zwei Minuten doppelt und sorgten so für den 6:2-Endstand. Für Eindhoven war es der erste Sieg in der laufenden Kampagne.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

PSV Eindhoven - Napoli 6:2 (2:1)
SR Siebert (GER).
Tore: 31. McTominay 0:1. 35. Buongiorno (Eigentor) 1:1. 38. Saibari 2:1. 54. Man 3:1. 80. Man 4:1. 85. McTominay 4:2. 86. Pepi 5:2. 89. Driouech 6:2.
Bemerkungen: 76. Rote Karte gegen Lucca (Napoli).

Kopenhagen – Dortmund 2:4

Eine Stunde lang tat sich Borussia Dortmund in Kopenhagen schwer, dann holte es sich doch noch souverän den Sieg. Nachdem Felix Nmecha in der 20. Minuten per Traumtor für die Führung der Deutschen gesorgt hatte, prallte der Ball von BVB-Verteidiger Waldemar Anton eine knappe Viertelstunde später ins eigene Tor. In der 61. Minute verwandelte Ramy Bensebaini dann aber einen Penalty zum 2:1. Nmecha und Sommereinkauf Fabio Silva mit seinem Premierentor sorgten dann für die Entscheidung, daran änderte auch das Kopfballtor des 17-jährigen Viktor Dadason nichts mehr.

Das Traumtor von Felix Nmecha.Video: SRF

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund 2:4 (1:1)
SR Makkelie (NED).
Tore: 20. Nmecha 0:1. 33. Anton (Eigentor) 1:1. 61. Bensebaini (Penalty) 1:2. 76. Nmecha 1:3. 87. Fabio Silva 1:4. 90. Dadason 2:4.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Villarreal – Manchester City 0:2

Manchester City gab sich bei Villarreal keine Blösse und reagierte damit auf das 2:2-Unentschieden am letzten Spieltag gegen Monaco. Dieses Mal liessen die Skyblues trotz mehrerer Chancen der Spanier keinen Gegentreffer zu und sicherten sich dank der Tore von Erling Haaland und Bernardo Silva den zweiten Sieg im dritten Spiel.

Video: SRF

Villarreal - Manchester City 0:2 (0:2)
SR Gözübüyük (NED).
Tore: 17. Haaland 0:1. 40. Bernardo Silva 0:2.

Newcastle – Benfica 3:0

Mit Newcastle United gewann auch der dritte englische Vertreter, der am Dienstagabend in der Königsklasse im Einsatz stand. Anthony Gordon sowie zweimal Harvey Barnes sorgten für die Tore. Beim ersten Treffer von Barnes war Goalie Nick Pope mit einem langen Auswurf für den Assist zuständig.

Während die Magpies damit den zweiten Sieg im dritten Sieg einfuhren, musste sich Benfica zum dritten Mal geschlagen geben. Daran konnte auch Trainer José Mourinho, der bereits am letzten Spieltag bei Chelsea an der Seitenlinie der Portugiesen gestanden hatte.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Newcastle United - Benfica Lissabon 3:0 (1:0)
SR Marciniak (POL).
Tore: 32. Gordon 1:0. 70. Barnes 2:0. 83. Barnes 3:0.
Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Saint-Gilloise – Inter Mailand 0:4

Neben PSG und Arsenal ist auch Inter Mailand nach drei Spielen noch unbeschadet. Der Vorjahresfinalist setzte sich bei Royale Union Saint-Gilloise souverän 4:0 durch. Die Tore erzielten Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu per Penalty und der 20-jährige Francesco Esposito. Der Schweizer Marc Giger wurde bei den Gastgebern in der 61. Minute eingewechselt.

Die Highlights.Video: YouTube/blue Sport

Union Saint-Gilloise - Inter Mailand 0:4 (0:2)
SR Nyberg (SWE).
Tore: 41. Dumfries 0:1. 45. Lautaro Martínez 0:2. 53. Çalhanoglu (Penalty) 0:3. 76. Esposito 0:4.
Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji (ab 46.).

Barcelona – Piräus 6:1

Der FC Barcelona setzte sich 6:1 gegen Olympiakos Piräus durch. Nachdem die Katalanen zur Pause dank eines Doppelpacks von Fermin Lopez 2:0 geführt hatten, verkürzten die griechischen Gäste dank eines durch Ayoub El Kaabi in der 54. Minuten verwandelten Handelfmeters zwar, doch sah Mittelfeldspieler Santiago Hezze kurz darauf Gelbrot.

In Unterzahl kam von Olympiakos nicht mehr viel Gegenwehr, spätestens nach dem Penaltytor von Lamine Yamal war der Bann gebrochen. Zweimal Marcus Rashford und erneut Fermin Lopez, der damit seinen Dreierpack komplettierte, sorgten am Ende doch noch für klare Verhältnisse.

Die Highlights.Video: YouTube/blue Sport

FC Barcelona - Olympiakos Piräus 6:1 (2:0).
SR Schnyder.
Tore: 7. Lopez 1:0. 38. Lopez 2:0. 53. El Kaabi (Penalty) 2:1. 68. Lamine Yamal (Penalty) 3:1. 74. Rashford 4:1. 76. Lopez 5:1. 79. Rashford 6:1.
Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Hezze (Piräus).

Almaty – Pafos 0:0

Im zweiten frühen Spiel vom Dienstagabend flog João Correia von Pafos bereits in der 4. Minute vom Platz. Dennoch waren die Gäste bei Kairat Almaty in der Folge das gefährlichere Team und erzielten gar ein Tor, das aufgrund einer Abseitsstellung vom VAR aber aberkannt wurde. Weil Kairat das Mehr an Spielanteilen nicht in Treffer ummünzen konnte, blieb es am Ende beim 0:0. Für die Kasachen war es der erste Punkt in ihrer Champions-League-Geschichte, die Zyprioten holten sich bei der Premierensaison in der Königsklasse hingegen bereits den zweiten Punkt.

Kairat&#039;s Giorgi Zaria, right, reacts after failing to score during the Champions League opening phase soccer match between Kairat Almaty and Pafos FC in Almaty, Kazakhstan, Tuesday, Oct. 21, 2025 ...
Trotz langer Überzahl kam Almaty nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.Bild: keystone

Kairat Almaty - Pafos 0:0.
SR Kavanagh.
Bemerkungen: 4. Rote Karte gegen João Correia (Pafos). (nih/sda)

Kommentar
Wer zu viel ausgibt, wird bestraft: Was der Fussball von der NBA lernen muss

Die Tabelle

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Hellebarden-Verbot für Dettling und Co.: Bundeskanzlei weist die SVP zurecht
Meistgeteilt
1
Selenskyj drängt weiter auf weitreichende Waffen + Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt
2
Mehrere Tote bei Al-Kaida-Angriff im Jemen
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
Ärger in Graubünden wegen Olympischen Spielen: «Sie profitieren, wir zahlen»
Im Februar werden tausende Zuschauer der Olympischen Winterspiele über Graubünden nach Norditalien, vor allem an den Austragungsort Livigno, reisen. Ein Konzept für das Verkehrsmanagement wird derzeit erarbeitet. Zu klären ist noch, wer die Kosten trägt.
Zur Story