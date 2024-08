Super League live: FC Sion gegen FC Basel – das Spiel im Ticker

Liveticker

Chouaref gleicht für Sion gegen Basel aus – GC führt in Yverdon dank Blitzstart

Mehr «Sport»

Mit dem FC Sion empfängt der Tabellenfünfte der Super League den Drittplatzierten FC Basel. Dabei wird Rückkehrer Xherdan Shaqiri wie schon in seinem ersten Spiel seit zwölf Jahren für seinen Jugendverein vorerst auf der Ersatzbank sitzen. Dafür steht Bradley Fink wie schon in der Vorwoche, als er gegen Yverdon für den 2:0-Endstand sorgte, in der Startformation. Der Stürmer bildet gemeinsam mit Albian Ajeti und Benie Traoré erneut den Dreizack in der Offensive.

Der FC Sion stellt im Vergleich zur 1:3-Niederlage bei den Grasshoppers auf drei Positionen um. Didier Tholot ersetzt Verteidiger Gora Diouf, Flügelspieler Théo Berdayes und Stürmer Dejan Sorgic durch das Trio Noé Sow, Kevin Bua und Dejan Djokic.

In der zweiten Partie vom frühen Samstagabend trifft das nach fünf Spielen noch sieglose Yverdon auf GC. Die Zürcher wollen nach ihrem ersten Sieg der Saison gleich nachdoppeln.

Beide Spiele verfolgst du hier ab 18 Uhr im Liveticker.