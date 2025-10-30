klar
Super League: GC gegen YB im Liveticker

Die Berner reisen schon wieder in den Letzi: GC empfängt die Young Boys

30.10.2025, 19:30
  • Die Young Boys spielen am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge in Zürich. Nach dem FCZ am Wochenende sind zum Abschluss der 11. Runde der Super League die Grasshoppers der Gegner im Letzigrund.
  • Die Berner konnten zuletzt in der Meisterschaft und im Europacup je einen Sieg feiern. Das Spiel gegen Zürich am Sonntagnachmittag war allerdings höchst dramatisch. In der Nachspielzeit verschoss FCZ-Stürmer Juan José Perea einen Elfmeter zum 3:3-Ausgleichstreffer.
  • GC verlor die letzten beiden Partien ohne eigenen Treffer, zuletzt am Samstag in St.Gallen als sich die Ostschweizer gleich mit 5:0 durchsetzen konnten.
  • Im zweiten Spiel vom Donnerstag stehen sich ebenfalls um 20.30 Uhr Lugano und Luzern gegenüber. Bei den Leuchtstädtern endeten die letzten drei Spiele jeweils mit einem Unentschieden. Lugano verlor am letzten Wochenende bei Servette-Genf.(riz/sda)
Zuber nach 0:2 in Basel: «Wir hatten einen klaren Plan und der ist gut aufgegangen»

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
