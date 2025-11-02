Liveticker
Bei seinem Comeback als YB-Trainer trifft Seoane gleich auf Meister Basel
Das Wichtigste in Kürze:
- In der Super League stehen sich am Sonntag die Young Boys und der FC Basel im Spitzenspiel gegenüber.
- Bei den Bernern steht mit Gerardo Seoane ein alter Bekannter erstmals seit Mai 2021 wieder an der Seitenlinie. Er wurde am Freitag als Nachfolger des freigestellten Giorgio Contini präsentiert und führt das Team bereits zwei Tage später ins Duell mit dem Double-Sieger der letzten Saison.
- Die Partie im Wankdorf wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Mit wason bist du live dabei.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
Top Players list provided by Sofascore