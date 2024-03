Fussball Länderspiel live: Schweiz gegen Dänemark

Liveticker

Yakin setzt auf Dreierkette mit Schär – das Testspiel gegen Dänemark im Ticker

Heute Abend (20 Uhr) startet die Schweizer Nationalmannschaft mit einem Testspiel in die EM-Vorbereitung. Die Schweiz qualifizierte sich zwar auf direktem Weg für die EM in Deutschland, nach einer guten ersten Phase dümpelte sie aber mehr schlecht als recht vor sich hin und beanspruchte gar etwas Glück, um die Playoff-Spiele in ihrer leichten Gruppe zu umgehen. Das Spiel gegen Dänemark dient der Truppe um Murat Yakin also auch als Standortbestimmung.

An die letzten Begegnungen gegen die Nordeuropäer bei der Qualifikation zur EURO 2020 haben die Schweizer keine guten Erinnerungen. Im Rückspiel im Parken-Stadion behielt Dänemark mit 1:0 die Oberhand. Im Rückspiel im Frühjahr 2019 führte die Schweiz vor Heimpublikum bis zur 84. Minute mit 3:0 führte, ehe Dänemark mit einem Dreierpack noch ein Remis erreichte.

Den letzten Schweizer Sieg gegen Dänemark gab es im Rahmen der WM-Qualifikation 1986.