Champions League live: Alle Spiele vom Dienstagabend im Ticker

Liveticker

Für Xhakas Leverkusen geht es gegen direkten Konkurrenten im verrückten CL-Strichkampf

Mehr «Sport»

Nach 15 Siegen in Serie hat Atletico Madrid am Wochenende in Leganes wieder mal verloren. Dennoch darf man die von Diego Simeone trainierten Rojiblancos durchaus als formstark bezeichnen. Eine einfache Aufgabe wird es für die Leverkusener um Granit Xhaka also definitiv nicht, wenn sie am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr im Estadio Metropolitano auf die Madrilenen treffen.

Das Spiel könnte für beide Seiten von grosser Bedeutung sein. Gewinnt das sich mit zwölf Siegen in Folge ebenfalls in bestechender Form befindliche Leverkusen, hat der Bundesligist die direkte Qualifikation für die Achtelfinals weiterhin selbst in der Hand. Bei einer Niederlage würde Atletico vorbeiziehen und wäre selbst auf gutem Wege in die Achtelfinals. Einen Platz unter den Top 8 sichern kann sich heute aber noch keines der beiden Teams.

Dies ist heute nur für den FC Liverpool möglich, der bisher alle sechs Spiele in der Königsklasse gewonnen hat und souverän an der Tabellenspitze steht. Mit OSC Lille kommt aber eine der Überraschungsmannschaften, die sowohl Real Madrid als auch Atletico Madrid bezwang und Platz 8 belegt. Spannend wird es auch in Lissabon, wo Benfica auf den FC Barcelona trifft und in Bologna, wo Nuri Sahin, Trainer beim krisengebeutelten Borussia Dortmund wohl um seinen Job kämpft.

Ob die Leverkusener um Granit Xhaka in Madrid den vorentscheidenden Sieg erringen, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker. Zu den Tickern aller anderen Spiele vom heutigen Abend geht es ganz oben im Artikel. (nih)

Die Tabelle