Ski alpin live: Riesenslalom in Sölden mit Gut-Behrami in Ticker und TV

Los geht's mit der Ski-Saison – fährt Gut-Behrami im Riesenslalom von Sölden um den Sieg?

Heute startet die Ski-Saison mit dem Riesenslalom in Sölden (1. Lauf 10 Uhr, 2. Lauf 13 Uhr) der Frauen. Nachdem das Rennen im letzten Jahr abgesagt wurde, wird es in dieser Saison wieder stattfinden. Im österreichischen Skiort verteidigt Mikaela Shiffrin also ihren Sieg aus dem Jahr 2022. Damals wurde Lara Gut-Behrami Zweite.

Die Schweizerin dürfte heute erneut um den Sieg mitfahren – trotz einer Regeländerung, wegen der sie sich sorgt. In dieser Saison darf kein fluorhaltiger Wachs mehr verwendet werden, weshalb Gut-Behrami befürchtet, dass Manipulationen möglich werden. Ob dies wirklich ein Problem wird, muss sich erst noch zeigen.

Ausserdem sind auch Wendy Holdener, Michelle Gisin, Andrea Ellenberger, Camille Rast, Simone Wild, Corinne Suter und Mélanie Meillard im Aufgebot der Schweiz. Als Favoritin gilt jedoch einmal mehr die Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin.