Liveticker

Kommt es zum Duell zwischen Gut-Behrami und Brignone? Der Riesen in Lienz im Liveticker

Mehr «Sport»

In Lienz starten die Frauen heute um 10 Uhr in den ersten Lauf des Riesenslaloms. Der Kampf um die kleine Kristallkugel ist bereits lanciert – Lara Gut-Behrami konnte die ersten beiden Riesenslaloms in Sölden und Killington für sich entscheiden, im kanadischen Tremblant fuhr Federica Brignone einen Doppelsieg ein.

Die Ausnahmekönnerin Mikaela Shiffrin, welche die kleine Kugel im Riesenslalom in der letzten Saison vor Lara Gut-Behrami gewonnen hatte, wartet in der laufenden Saison noch auf den ersten Sieg in dieser Disziplin.

Neben Gut-Behrami gehen für die Schweiz auch Michelle Gisin, Andrea Ellenberger, Camille Rast, Mélanie Meillard, Stefanie Grob und Janine Schmitt an den Start. Gut-Behrami geht als sechste Fahrerin ins Rennen, Gisin folgt an Position 18.