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Playoffs live: HC Davos – ZSC Lions und Fribourg – Genf in Ticker und TV

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Gibt es wieder Heimsiege? HCD gegen die ZSC Lions und Fribourg – Servette gehen in Runde 3

08.04.2026, 19:0108.04.2026, 20:08
Keiner spielt so wenig wie Chris Baltisberger – und trotzdem ist er HCD-Schreck Nr. 1
  • Stürmer
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  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

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  • Er kann

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In den Playoffs der Schweizer Eishockey-Meisterschaft gehen die Halbfinals in die dritte Runde. Die ersten vier Partien in den Duellen HC Davos gegen die ZSC Lions und HC Fribourg-Gottéron gegen den Genève-Servette Hockey Club endeten alle mit Heimsiegen.

Am Mittwochabend ab 20 Uhr spielen Qualifikationssieger Davos und der Qualifikationszweite Fribourg wieder vor heimischem Publikum. Davos gewann das erste Heimspiel gegen die ZSC Lions mit 4:2; Fribourg setzte sich beim ersten Heimauftritt gegen Servette mit 3:1 durch. Den Playoff-Final erreicht, wer zuerst vier Spiele gewonnen hat. Entsprechend steht schon fest, dass beide Serien mindestens über fünf Spiele gehen werden.

Die beiden Partien kannst du hier ab 20 Uhr im Liveticker und im Livestream von TV24 (Fribourg – Servette) verfolgen. (nih/sda)

Kaum ist die Mähne ab, kündigt der verrückte Sierre-Fan schon die nächste Wette an
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