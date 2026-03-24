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Fahren Holdener und Rast im letzten Slalom der Saison aufs Podest?
Die Startliste
1 Katharina Truppe AUT
2 Wendy Holdener SUI
3 Lara Colturi ALB
4 Emma Aicher GER
5 Paula Moltzan USA
6 Mikaela Shiffrin USA
7 Camille Rast SUI
8 Lena Duerr GER
9 Dzenifera Germane LAT
10 Lara Della Mea ITA
11 Marion Chevrier FRA
12 Anna Swenn Larsson SWE
13 Katharina Huber AUT
14 Cornelia Oehlund SWE
15 Sara Hector SWE
16 Eliane Christen SUI
17 Katharina Gallhuber AUT
18 Melanie Meillard SUI
19 Hanna Aronsson Elfman SWE
20 Laurence St-Germain CAN
21 Caitlin McFarlane FRA
22 Zrinka Ljutic CRO
23 Marie Lamure FRA
24 Anna Trocker ITA
Das Wichtigste in Kürze:
- Im Slalom der Frauen ist die Kugel-Entscheidung längst gefallen. Mikaela Shiffrin gewann in dieser Saison acht der neun Rennen. Im einzigen Rennen, in dem sie nicht zuoberst auf dem Podest stand, wurde sie zweite.
- Für Camille Rast geht es nach der Enttäuschung vor einer Woche im schwedischen Are (Out im Riesenslalom, Rang 10 im Slalom) darum, die Saison versöhnlich zu beenden. Wendy Holdener möchte Platz 3 in der Disziplinenwertung gegenüber der Österreicherin Katharina Truppe verteidigen.
- Neben Holdener und Rast stehen für die Schweiz auch Eliane Christen und Melanie Meillard am Start.
- Der Start zum ersten Lauf erfolgt um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr.
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