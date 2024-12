Liveticker

Mit dem Super-G startet ein vorweihnachtliches Skifestival in den Dolomiten

Start um 11.45 Uhr

Die Startliste

1 Ryan Cochran-Siegle USA

2 Adrian Smiseth Sejersted NOR

3 Daniel Hemetsberger AUT

4 Cameron Alexander CAN

5 Stefan Babinsky AUT

6 Cyprien Sarrazin FRA

7 Stefan Rogentin

8 Nils Allègre FRA

9 Alexis Pinturault FRA

10 Mattia Casse ITA

11 Jeffrey Read CAN

12 Marco Odermatt

13 James Crawford CAN

14 Dominik Paris ITA

15 Vincent Kriechmayr AUT

16 Lukas Feuerstein AUT

17 Justin Murisier

18 Daniel Danklmaier AUT

19 Franjo von Allmen

20 Gino Caviezel

30 Alexis Monney

47 Marco Kohler

48 Lars Rösti



Darum geht es am Freitag in Grönden

Mit dem Super-G der Herren in Grönden startet das Speed-Wochenende gleich mit einem Highlight. Die anspruchsvolle Strecke auf der Saslong gehört definitiv zu den technisch herausforderndsten Strecken des Weltcups.

Als erster Schweizer startet Stefan Rogentin mit der Startnummer 7 in das Rennen. Auf Position 12 folgt Marco Odermatt, auf 17 Justin Murisier. Insgesamt gehen acht Schweizer an den Start.