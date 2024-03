Conference League live: Viktoria Pilsen gegen Servette

Liveticker

Kann Servette weiterhin europäisch träumen? Conference-League live

Alle Resultate in der Europa League und Conference League in der Übersicht.

Genf Servette kämpft heute Abend gegen Viktoria Pilsen um den Einzug in den Viertelfinal der Conference League. Im Achtelfinal-Hinspiel in Genf vor einer Woche kamen die Grenats trotz Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus.

Will Servette zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in ein Europacup-Viertelfinal einziehen, muss es in Tschechien heute gewinnen. Gutes Omen: Die exakt gleiche Ausgangslage hatten die Grenats im Sechzehntelfinal gegen Ludogorez Rasgrad. Da reichte nach einem torlosen Remis vor heimischen Publikum in Bulgarien ein Tor von Cognat zum Weiterkommen.

