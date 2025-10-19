wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: Rapperswil-Jona Lakers gegen Ajoie im Liveticker

Liveticker

Ajoie hat in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen: Nun warten die formstarken Lakers

19.10.2025, 13:00
  • Am Zürichsee kommt es am Sonntagnachmittag zum Spiel der Gegensätze. Während die Rapperswil-Jona Lakers zuletzt sechsmal gewinnen konnten, ging Ajoie in dieser Saison erst nach einem von 15 Spielen als Sieger vom Eis.
  • Mit einem Sieg könnten die Lakers den Rückstand auf Leader Davos auf sechs Zähler verkürzen. Noch immer ist Rappi das einzige Team, welches in dieser Saison gegen Davos gewinnen konnte. Ajoie liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der SC Bern auf Platz 13 hat ganze zehn Punkte mehr gesammelt.
  • In der zweiten Partie des Tages ist der EHC Biel beim EV Zug zu Gast. Beide Spiele können live im Ticker mitverfolgt werden. Vor knapp drei Wochen konnte Biel überraschenderweise gegen den EVZ mit 2:0 gewinnen. (riz)
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Despacito mit Eishockey-Spielern
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
    2
    «Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
    3
    So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
    4
    Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
    5
    Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
    Meistkommentiert
    1
    Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
    2
    Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
    3
    Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
    4
    «Das crazy» ist das Jugendwort des Jahres! Und das bedeutet es
    5
    Healing for f*cking
    Meistgeteilt
    1
    Israels Armee wirft Hamas Verstoss gegen Waffenruhe vor +++ Weitere Leiche identifiziert
    2
    80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
    3
    Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort – zahlreiche gegenseitige Abschüsse
    4
    «Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
    5
    USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
    Ziemlich simpel: Wir zeigen dir das Panini-Bildli und du sagst uns, wer das ist
    Die nächste Ausgabe unseres beliebten Quiz-Formats ist ein Special. Dieses Mal suchen wir ausschliesslich Fussballer, die in den 80er-Jahren in der Schweiz kickten – und von denen wir dir das Panini-Sammelbild zeigen.
    Fussballfans, die jünger als 30 Jahre alt sind, können sich gar nicht an diese Zeiten erinnern. Damals in den 80er-Jahren scheiterte die Schweizer Nati stets «ehrenhaft» dabei, sich für eine WM oder EM zu qualifizieren. Die höchste Liga hiess noch lange nicht Super League, sondern schlicht Nationalliga A. Und: Im Gegensatz zu heute gab es Schweizer Panini-Bildli, so wie man sie später nur noch von grossen Turnieren kannte.
    Zur Story