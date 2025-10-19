Liveticker
Ajoie hat in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen: Nun warten die formstarken Lakers
- Am Zürichsee kommt es am Sonntagnachmittag zum Spiel der Gegensätze. Während die Rapperswil-Jona Lakers zuletzt sechsmal gewinnen konnten, ging Ajoie in dieser Saison erst nach einem von 15 Spielen als Sieger vom Eis.
- Mit einem Sieg könnten die Lakers den Rückstand auf Leader Davos auf sechs Zähler verkürzen. Noch immer ist Rappi das einzige Team, welches in dieser Saison gegen Davos gewinnen konnte. Ajoie liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der SC Bern auf Platz 13 hat ganze zehn Punkte mehr gesammelt.
- In der zweiten Partie des Tages ist der EHC Biel beim EV Zug zu Gast. Beide Spiele können live im Ticker mitverfolgt werden. Vor knapp drei Wochen konnte Biel überraschenderweise gegen den EVZ mit 2:0 gewinnen. (riz)
