Franzoni heizt Odermatt nochmals ein und schubst von Allmen vom Podest

Weltcup-Abfahrt in Wengen
1. Marco Odermatt SUI
2. Vincent Kriechmayr AUT +0,79
3. Giovanni Franzoni ITA +0,90
4. Franjo von Allmen SUI +0,93
5. Alexis Monney SUI +0,95
Die weiteren Schweizer:
13. Marco Kohler SUI +1,63
14. Stefan Rogentin SUI +1,68
17. Justin Murisier SUI +1,91
21. Niels Hintermann SUI +1,99
30. Lars Rösti SUI +2,38
17.01.2026, 13:1817.01.2026, 14:30

Der Wind sorgte für eine Kursänderung bei der Lauberhorn-Abfahrt. Der obere Streckenteil wurde gestrichen, gestartet wird am Hundschopf.

Nachdem er beim Super-G gestern mit Platz 4 das Podest knapp verpasst hat, strebt Marco Odermatt den Sieg an. Es wäre nach 2025 und seinem Doppelsieg 2024 bereits der vierte Triumph in Folge in Wengen für den Nidwaldner. Weltmeister Franjo von Allmen, der im vergangenen Jahr Zweiter wurde, dürfte erneut der grösste Konkurrent Odermatts sein.

Zu den Sieganwärtern zählt nach seinem Erfolg im Super-G und überragenden Trainingsleistungen aber auch Giovanni Franzoni. «Es war eine harte Nacht, um drei Uhr bin ich schon wieder erwacht, aber ich freue mich sehr auf die Abfahrt», sagte der Italiener.

Alle Weltcupstände:

Alle Rennen und Resultate:

avatar
21ishalfthetruth
17.01.2026 12:35registriert September 2018
Das neue Trinkspiel: Jedesmal wenn Hofmänner "dermassen" sagt ein Shot.. das wird bei der Fahrt von Odi schon anstrengend werden
avatar
Max Dick
17.01.2026 13:05registriert Januar 2017
Was ist das eigentlich für ein mühsamer Trend in diesem Winter, dass sich stets irgendein Ösi zu unseren Schweizern auf den Podestplätzen gesellt? Hoffe dass bald wieder alles beim Alten ist.
