Weltcup-Abfahrt in Wengen 1. Marco Odermatt SUI

2. Vincent Kriechmayr AUT +0,79

3. Giovanni Franzoni ITA +0,90

4. Franjo von Allmen SUI +0,93

5. Alexis Monney SUI +0,95 Die weiteren Schweizer:

13. Marco Kohler SUI +1,63

14. Stefan Rogentin SUI +1,68

17. Justin Murisier SUI +1,91

21. Niels Hintermann SUI +1,99

30. Lars Rösti SUI +2,38



Franzoni heizt Odermatt nochmals ein und schubst von Allmen vom Podest

Der Wind sorgte für eine Kursänderung bei der Lauberhorn-Abfahrt. Der obere Streckenteil wurde gestrichen, gestartet wird am Hundschopf.

Nachdem er beim Super-G gestern mit Platz 4 das Podest knapp verpasst hat, strebt Marco Odermatt den Sieg an. Es wäre nach 2025 und seinem Doppelsieg 2024 bereits der vierte Triumph in Folge in Wengen für den Nidwaldner. Weltmeister Franjo von Allmen, der im vergangenen Jahr Zweiter wurde, dürfte erneut der grösste Konkurrent Odermatts sein.

Zu den Sieganwärtern zählt nach seinem Erfolg im Super-G und überragenden Trainingsleistungen aber auch Giovanni Franzoni. «Es war eine harte Nacht, um drei Uhr bin ich schon wieder erwacht, aber ich freue mich sehr auf die Abfahrt», sagte der Italiener.