Schweizer in Lauerstellung: Brennsteiner führt nach dem ersten Lauf

Die Schweizer Riesenslalom-Cracks befinden sich nach dem ersten Riesenslalom-Lauf in Val d'Isère in Lauerposition für eine Top-3-Platzierung.Als bester Swiss-Ski-Athlet liegt Marco Odermatt nach halbem Pensum an vierter Stelle. Der Nidwaldner, in dieser Saison in zwei von drei Riesenslaloms siegreich, verlor auf die Bestzeit von Stefan Brennsteiner 0,46 Sekunden.

Unmittelbar hinter Odermatt, der auf der Piste Face de Bellevarde die letzten vier Riesenslaloms alle gewonnen hat, reihte sich Loïc Meillard ein (0,57 zurück). Intakte Chancen auf einen Vorstoss in die Top 3 hat mit Thomas Tumler (7.) ein dritter Schweizer. Der Rückstand des Bündners auf Brennsteiner beträgt 0,77 Sekunden.

Dem Leader aus Österreich am nächsten kamen die Norweger Henrik Kristoffersen und Timon Haugan, die 0,28 respektive 0,33 Sekunden einbüssten. Eine gute Fahrt zeigte auch Luca Aerni. Der Berner nimmt nach dem ersten Lauf die 13. Position ein.

Von der zweiten Schweizer Garde vermochte sich kein Fahrer für den zweiten Durchgang (ab 13.00 Uhr) zu qualifizieren. (sda)