Nebel
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Dreifachsieg für die Schweiz

Switzerland&#039;s Loic Meillard, right, winner of an alpine ski, men&#039;s World Cup giant slalom event, poses with fellow-countrymen second placed Luca Aerni, second from right, and third placed Ma ...
Grosser Jubel bei Marco Odermatt, Luca Aerni und Loic Meillard.Bild: keystone

Schweizer Dreifachsieg in Val d'Isère: Meillard gewinnt vor Aerni und Odermatt

Die Schweizer lassen in Val d'Isère der Konkurrenz nur Brosamen übrig. Loïc Meillard triumphiert auf der Face de Bellevarde mit 18 Hundertsteln Vorsprung vor Luca Aerni. Der Berner steht erstmals in einem Weltcup-Riesenslalom auf dem Podest.
13.12.2025, 11:1513.12.2025, 14:34

Für Meillard, der in dieser Saison noch nicht auf Touren kam und vor Val d'Isère bei sieben Starts nur einmal als Neunter in den Top 10 klassiert war, war es der achte Weltcup-Sieg. Den letzten hatte der Slalom-Weltmeister Ende März beim Saisonfinale in Sun Valley (USA) errungen - ebenfalls im Riesenslalom.

Der zweite Lauf von Loic Meillard.Video: SRF

Marco Odermatt konnte im Riesenslalom in Val d'Isère nicht gleich die erste Chance zum Jubiläumssieg nutzen. Auf der Face de Bellevarde, auf welcher er zuvor viermal in Serie triumphiert hatte, wird der Nidwaldner Dritter. Trotz zwei nicht idealen Läufen fehlten Odermatt letztlich nur 33 Hundertstel zum 50. Weltcup-Sieg.

Dass die Schweizer in Hochsavoyen gleich alle drei Plätze auf dem Podest besetzen würden, hatte sich nach dem ersten Lauf nicht in dieser Art abgezeichnet. Hinter dem Halbzeit-Führenden Stefan Brennsteiner befanden sich Odermatt als Vierter und Meillard als Fünfter jedoch in Lauerposition. Auch betrug der Rückstand auf den Österreicher, der am Ende Fünfter wurde, nur rund eine halbe Sekunde. Allerdings war Aernis Hypothek als 13. mit 1,36 Sekunden deutlich grösser.

Der zweite Lauf von Stefan Brennsteiner.Video: SRF

Doch Luca Aerni und der Riesenslalom in Val d'Isère - das passte zum zweiten Mal in Serie hervorragend. Vor Jahresfrist hatte der 32-jährige Berner im zweiten Durchgang von speziellen Verhältnissen profitiert und war vom 30. in den 4. Rang vorgestossen. Heuer gelang dem ehemaligen Kombinations-Weltmeister der Vorstoss um elf Positionen dank zweitbester Laufzeit am Nachmittag. (riz/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    7 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    code-e
    13.12.2025 14:03registriert November 2018
    🥇🇨🇭🥈🇨🇭🥉🇨🇭🥳🥳🥳🥳 Was für ein spannendes Rennen und was für ein Teamergebnis! Gratulation an alle 👏🏼👏🏼👏🏼
    271
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    SD1980
    13.12.2025 14:16registriert August 2018
    Yeah, sensationell, insbesondere Luca Aerni mag ich es von Herzen gönnen 💪🏾💪🏾💪🏾
    211
    Melden
    Zum Kommentar
    7
    «Sie hatte sehr viel Glück»: Wie Marc Gisin auf seine verletzte Schwester traf
    Nach ihrem schweren Sturz in St. Moritz wurde Skirennfahrerin Michelle Gisin noch am Donnerstag operiert. Ihr Bruder Marc war bei ihr im Spital. Er sagt: «Sie hatte sehr viel Glück.»
    Marc Gisin hat während seiner Aktivkarriere mehrere furchtbare Stürze gehabt. Seinen letzten schweren Unfall hatte er 2018 in der Weltcup-Abfahrt von Gröden erlitten. Zwei Jahre später gab er schliesslich seinen Rücktritt. Seit der Saison 2023/2024 ist er Rennsportleiter bei Stöckli. Deshalb war Gisin am Donnerstag während des Frauen-Abfahrtstrainings auf der Anreise nach St. Moritz.
    Zur Story