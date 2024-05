Nach dem 5:2-Sieg gegen Norwegen zum WM-Auftakt am Freitag steht für die Schweiz die zweite Vorrundenpartie auf dem Programm. Gegner in Prag ist Nachbar Österreich, gegen den die Nati klar favorisiert ist. Die vom Schweizer Duo Roger Bader/Arno del Curto gecoachten Österreicher verloren gestern ihr erstes Spiel mit 1:5 gegen Dänemark.

Leben wie Gott in Prag – ein Stück gelebter Eishockey- und Weltgeschichte

Keine andere europäische Hockey-Stadt hat in so kurzer Zeit so dramatische Veränderungen durchgemacht wie Prag. Erinnerungen an die WM 1985 sind Erinnerungen an eine andere Welt.

Heute unvorstellbar. Die Russen sind da. Im Herzen Europas. Im goldenen Prag. Ihre Präsenz ist bei den Spielen in der alten Sportovní Hala unübersehbar: Ein Tribünen-Sektor ist für KGB-Mitarbeiter reserviert. Zumindest flüstern die Menschen dem Gast aus dem Westen zu, diese Herren, fast alle in Ledermänteln, seien vom russischen Geheimdienst.