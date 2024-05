Das Tor ist offen, aber Kickert schafft es noch, Kurashevs Schuss abzuwehren. Bild: www.imago-images.de

Österreichs Goalie brilliert gegen die Schweiz mit diesem Monster-Save

In ihrem zweiten Spiel an der Eishockey-WM hat die Schweizer Nationalmannschaft hart zu kämpfen. Es steht gegen den krassen Aussenseiter Österreich 4:4, als kurz vor Ende des Mitteldrittels der fünfte Schweizer Treffer fällt in Extremis verhindert wird.

David Kickert, der 30-jährige Torhüter der Österreicher, scheint schon geschlagen. Nach einem Schuss von Roman Josi landet der Abpraller vor dem frei stehenden Philipp Kurashev, der das leere Tor vor sich hat. Aber Kickert gibt nicht auf. Er macht sich gaaanz lang, fährt die Fanghand aus – und wehrt den Puck tatsächlich noch ab:

Video: SRF

Österreichs Nationaltrainer, der Schweizer Roger Bader, hatte sich vor dem Spiel über die Goalieposition geäussert. Er müsse mit drei Keepern an die WM, die in ihrem Klub nicht die Nummer 1 seien, sagte er. Zumindest in dieser Szene zeigte Kickert, dass auch Ersatztorhüter etwas draufhaben.

Kickert schnappt sich den Puck auch ohne Handschuh. Bild: www.imago-images.de

(ram)