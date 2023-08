Frauen-WM 2023 live: Schweden – USA – der Achtelfinal in Ticker und TV

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Was beim FC Basel bisher falsch lief – und was jetzt passieren muss

Das erste Saisonziel – das Erreichen der Gruppenphase in der Conference League – hat der FC Basel bereits verpasst. Und schon in den ersten Spielen wurden mehrere Baustellen ersichtlich. Was die Basler jetzt tun müssen.

Der Europacup war für den FC Basel in den schwierigen letzten Jahren so etwas wie eine Wohlfühloase. War in der Super League ein zweiter Platz mit grossem Rückstand – meistens auf YB – das höchste der Gefühle, wuchsen die Basler international regelmässig über sich hinaus. Gerade in der letzten Saison überstrahlte der Einzug in den Halbfinal der Conference League eine sonst ziemlich enttäuschende Saison. Dies wird in diesem Jahr nicht der Fall sein.