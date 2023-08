Frauen-WM: Favorit Japan setzt sich im Achtelfinal gegen Norwegen durch

Nach dem neuerlichen Führungstreffer der Japanerinnen mussten die Norwegerinnen wieder mehr für die Offensive tun. Just in eine Druckphase der Skandinavierinnen entschieden die Asiatinnen das Spiel. Einen Konter schloss Hinata Miyazawa zehn Minuten vor dem Ende eiskalt ab.

Die «Schweizer» Gruppe in der WM-Vorrunde in Australien und Neuseeland ist nach dem ersten Spieltag der K.o.-Phase nicht mehr im Turnier vertreten. Nach der Nati (1:5 gegen Spanien) schied auch Norwegen aus. Die Skandinavierinnen unterlagen Japan mit 1:3.

Die Schweizer Fussballerinnen sind im WM-Achtelfinal gegen Spanien Aussenseiterinnen. Trotzdem gibt es Hoffnung. Darum gelingt der grösste Erfolg der Geschichte.

Die Schweizer Fussballerinnen treffen am Samstag um 7 Uhr Schweizer Zeit in Auckland im WM-Achtelfinal auf Topfavorit Spanien. Es ist das grösste Spiel des Schweizer Frauen-Nationalteams seit der WM 2015 in Kanada, als man im Achtelfinal auf die Gastgeberinnen getroffen ist. Vielleicht ist das Spiel sogar noch grösser, weil der Fussball der Frauen in den letzten Jahren deutlich an Stellenwert und Qualität gewonnen hat.