«Sie haben teils fast Katz und Maus mit uns gespielt» – Reaktionen zum Schweizer Out

«Es tut weh. Wir haben gesehen, dass Spanien eine Klasse besser ist als wir. Wir haben leider nicht geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Es ist schwierig, so kurz nach dem Spiel eine Analyse abzugeben. Aber die Umschaltmomente haben wir nicht gut ausgespielt. In der ersten Halbzeit hatten wir noch einige gute Aktionen, in der zweiten Halbzeit gar keine mehr.»