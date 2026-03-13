Liveticker
So kann sich Odermatt im Duell mit von Allmen heute die Abfahrtskugel sichern
Rennbeginn 11.00 Uhr
- Sieben Rennen vor dem Saisonende ist noch keine der Kristallkugeln im Weltcup der Männer vergeben. Das könnte sich heute in Courchevel ändern: In der Abfahrt fällt mit grosser Wahrscheinlichkeit die erste Entscheidung.
- Einzig Franjo von Allmen kann Marco Odermatt den dritten Sieg in Folge in der Abfahrtswertung noch streitig machen. Bei nur noch zwei ausstehenden Rennen liegt der Olympiasieger und Weltmeister jedoch bereits 175 Punkte hinter dem Nidwaldner zurück.
- Falls Von Allmen in den französischen Alpen nicht Erster oder Zweiter wird, reicht Odermatt bereits ein «Nuller» zum vorzeitigen Kugel-Gewinn. Aus eigener Kraft kann Odermatt mit einem 10. Platz alles klar machen.
- Seine Ausgangslage wird «Odi» kennen, denn er geht mit der Startnummer 14 nach von Allmen (12) ins Rennen.
Die Startliste
1 Justin Murisier SUI
2 Stefan Rogentin SUI
3 Maxence Muzaton FRA
4 Daniel Hemetsberger AUT
5 Adrian Smiseth Sejersted NOR
6 Giovanni Franzoni ITA
7 Nils Allègre FRA
8 Alexis Monney SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Mattia Casse ITA
11 Florian Schieder ITA
12 Franjo von Allmen SUI
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Marco Odermatt SUI
15 Dominik Paris ITA
16 Cameron Alexander CAN
17 James Crawford CAN
18 Alessio Miggiano SUI
19 Miha Hrobat SLO
20 Niels Hintermann SUI
Die weiteren Schweizer;
24 Lars Rösti
34 Livio Hiltbrand
36 Arnaud Boisset