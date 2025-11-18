meist klar-1°
Champions Hockey League: EV Zug im Viertelfinal – SCB gegen Brynäs live

Michael Spacek of Sparta, 2nd left, and Daniel Vozenilek of Zug, right, in action during the Ice hockey, Eishockey Champions League group of 16 return game Sparta Praha vs Zug in Prague, Czech Republi ...
Zug verliert zwar, ist aber dennoch eine Runde weiter.Bild: www.imago-images.de
Liveticker

Zug macht es der Nati vor und steht im CHL-Viertelfinal – SCB muss um Weiterkommen zittern

18.11.2025, 20:3318.11.2025, 21:45
Inhaltsverzeichnis
Sparta Prag – EV Zug 3:2SC Bern – Brynäs (live)

Sparta Prag – EV Zug 3:2

Hinspiel 0:6

Nach dem deutlichen Erfolg im Hinspiel war für den EV Zug klar, dass er auswärts gegen Sparta Prag nur nicht deutlich verlieren darf, um sich für den Viertelfinal der Champions Hockey League zu qualifizieren. Und dies gelang den Gästen trotz einer 2:3-Niederlage.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Champions Hockey League

Sparta Prag - Zug 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
3288 Zuschauer. SR Holm/Öhlund (SWE).
Tore: 31. Nemecek (Horak, Chlapik) 1:0. 36. Hrabik (Ausschluss Chlapik!) 2:0. 50. Kubalik (Ausschluss Chlapik) 2:1. 53. Pysyk (Krejcik, Dzierkals) 3:1. 54. Petrovic 3:2.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Sparta Prag, 3mal 2 Minuten gegen Zug. (nih/sda)

SC Bern – Brynäs (live)

Hinspiel 2:1

