Super League: GC gegen Sion live im Ticker

Horrorstart für GC: Decarli fliegt vom Platz

19.10.2025, 13:0019.10.2025, 14:12
  • In der Super League kommt es am frühen Nachmittag zum Spiel zwischen GC und Sion. Die Hoppers könnten mit einem Sieg an den Wallisern vorbeiziehen und sich auch vom Barrageplatz entfernen. Aktuell hat Servette auf Platz elf nur einen Punkt weniger auf dem Konto.
  • Zuletzt konnte der Rekordmeister im Derby gegen den FC Zürich mit 3:0 gewinnen. Sion hat sich im letzten Spiel vor der Natipause gegen Luzern in einem spektakulären Spiel einen Punkt sichern.
  • Um 16.30 Uhr kommt es in der Super League noch zu zwei weiteren Partien. YB empfängt St.Gallen und Lausanne reist zum FC Luzern. Alle Spiele können im Liveticker mitverfolgt werden.
«Gehen wieder mit null Punkten nach Hause und das nervt»: FC Zürich verliert in Lugano

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Israelische Fans bei Aston Villa nicht erlaubt – Behörden befürchten Ausschreitungen
Fans des israelischen Klubs Maccabi Tel Aviv dürfen nicht ans Europa-League-Auswärtsspiel bei Aston Villa reisen. Die englischen Behörden befürchten gewalttätige Ausschreitungen.
Das Europa-League-Spiel zwischen dem englischen Klub Aston Villa und dem israelischen Vertreter Maccabi Tel Aviv findet erst in vier Wochen statt – und trotzdem macht die Partie schon internationale Schlagzeilen. Der Grund: Für das Spiel vom Donnerstag, dem 6. November, sind keine Auswärtsfans zugelassen. Es sei für MaccabiFans nicht möglich, Tickets für das Spiel zu kaufen. Dies bestätigte Aston Villa am Donnerstagabend.
Zur Story