Horrorstart für GC: Decarli fliegt vom Platz
- In der Super League kommt es am frühen Nachmittag zum Spiel zwischen GC und Sion. Die Hoppers könnten mit einem Sieg an den Wallisern vorbeiziehen und sich auch vom Barrageplatz entfernen. Aktuell hat Servette auf Platz elf nur einen Punkt weniger auf dem Konto.
- Zuletzt konnte der Rekordmeister im Derby gegen den FC Zürich mit 3:0 gewinnen. Sion hat sich im letzten Spiel vor der Natipause gegen Luzern in einem spektakulären Spiel einen Punkt sichern.
- Um 16.30 Uhr kommt es in der Super League noch zu zwei weiteren Partien. YB empfängt St.Gallen und Lausanne reist zum FC Luzern. Alle Spiele können im Liveticker mitverfolgt werden.
