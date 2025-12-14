Liveticker
Einen Tag nach dem Dreifachsieg möchten auch die Schweizer-Stangenkünstler überzeugen
Die Startliste (1. Lauf beginnt um 9.30 Uhr):
1. Fabio Gstrein (AUT)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Alte Lie McGrath (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Clement Noel (FRA)
7. Henrik Kristoffersen (NOR)
8. Albert Popov (BRG)
9. Paco Rassat (FRA)
10. Dave Ryding (GBR)
11. Samuel Kolega (CRO)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Manuel Feler (AUT)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Linus Strasser (GER)
16. Daniel Yule (SUI)
17. Armand Marchant (BEL)
18. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
19. Dominik Raschner (AUT)
20. Kristoffer Jakobsen (SWE)
Die weiteren Schweizer:
32. Ramon Zenhäusern
36. Marc Rochat
38. Luca Aerni
61. Matthias Iten
