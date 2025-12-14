Nebel
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski: Der Slalom von Val d'Isere live im Stream und Ticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Einen Tag nach dem Dreifachsieg möchten auch die Schweizer-Stangenkünstler überzeugen

14.12.2025, 08:30

Die Startliste (1. Lauf beginnt um 9.30 Uhr):

1. Fabio Gstrein (AUT)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Alte Lie McGrath (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Clement Noel (FRA)
7. Henrik Kristoffersen (NOR)
8. Albert Popov (BRG)
9. Paco Rassat (FRA)
10. Dave Ryding (GBR)
11. Samuel Kolega (CRO)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Manuel Feler (AUT)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Linus Strasser (GER)
16. Daniel Yule (SUI)
17. Armand Marchant (BEL)
18. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
19. Dominik Raschner (AUT)
20. Kristoffer Jakobsen (SWE)

Die weiteren Schweizer:
32. Ramon Zenhäusern​
36. Marc Rochat
38. Luca Aerni
61. Matthias Iten​

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Kein Sieger im Letzi: Winti sichert sich spät einen Punkt + Nächste Niederlage für GC
    Der FC Sion bestätigt in der 17. Runde mit dem 1:0 gegen die Grasshoppers den Sieg von vor einer Woche gegen YB. Zürich und Winterthur trennen sich 2:2.
    Der FC Zürich verpasst gegen den FC Winterthur den Heimsieg. Das Schlusslicht kommt spät, aber verdient zum 2:2.
    Zur Story