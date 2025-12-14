Loic Meillard wird nur von Timon Haugan geschlagen. Henrik Kristoffersen wird Dritter. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Loic Meillard wird im Slalom nur von Timon Haugan geschlagen – Iten fährt in die Top-Ten

Loïc Meillard wird im Slalom von Val d'Isère Zweiter. Den knappen Vorsprung des ersten Laufs konnte er im 2. Durchgang nicht ins Ziel bringen, Timon Haugan triumphierte mit 0,28 Sekunden Vorsprung.

Für Loïc Meillard, der einen schwierigen Saisonstart hatte, ist der zweite Rang in Val d'Isère der zweite Erfolg des Wochenendes, nachdem er den Riesenslalom am Samstag als Sieger beendet hatte.

Mit 0,05 Sekunden Vorsprung auf Timon Haugan in den 2. Lauf gestartet konnte er die Führung nicht bis ins Ziel bringen. So triumphierte der Norweger, der seit Wochen mit starken Rückenproblemen zu kämpfen hat. Henrik Kristoffersen, der Rekordsieger von Val d'Isère komplettierte das Podest.

Neben Meillard machte Matthias Iten auf sich aufmerksam. Der Zuger, der sich mit Startnummer 61 als letzter Athlet des 1. Laufs für den 2. Durchgang qualifizierte, sorgte für ein Karriere-Bestergebnis. Er startete als Erster in den 2. Lauf und beendete den Slalom schliesslich im 10. Rang. Für den Zuger sind es die ersten Weltcuppunkte seiner Karriere.

Daniel Yule schaffte hingegen keinen Sprung nach vorne. Als 15. des 1. Laufs fiel er im 2. weit zurück und beendete das Rennen als 21. Auch Ramon Zenhäusern konnte sich nicht verbessern und nicht an seine gute Leistung des ersten Durchgangs anknüpfen. Er fiel mehrere Ränge zurück, sicherte sich als 25. aber immerhin die ersten Weltcuppunkte der Saison. (riz/sda)