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Champions League: PSG gegen Arsenal im Final – im Ticker und Stream

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Champions League: PSG gegen Arsenal – wer krönt sich heute zum König Europas?

30.05.2026, 17:0030.05.2026, 17:12
  • Paris Saint-Germain und Arsenal spielen am Samstag um den Titel in der Champions League. Die Meister aus Frankreich und England bestreiten in Budapest den Final. Der Anpfiff in der mit 61'000 Zuschauern ausverkauften Puskas Arena in Ungarns Hauptstadt erfolgt um 18.00 Uhr.
  • Beide Klubs gehören nicht zu den grossen europäischen Titelsammlern. PSG gewann vor einem Jahr zum ersten Mal die Champions League und könnte als erst zweite Mannschaft seit über 35 Jahren ihren Titel erfolgreich verteidigen. Arsenal stand 2006 zum bislang einzigen Mal im Final und verlor gegen den FC Barcelona. Mit einem Sieg würden die Londoner als siebter englischer Klub die Champions League gewinnen. (car/sda)
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