Champions League live: FC Barcelona – Inter – Halbfinal in Ticker und TV

Finden Yann Sommer und Inter ein Mittel gegen die Barça-Offensive um Lamine Yamal?

Im zweiten Halbfinal der Champions League stehen sich Barcelona und Inter Mailand gegenüber. Die Katalanen befinden sich im Höhenflug: Sie gewannen am vergangenen Wochenende den Cup und stehen auch in der Meisterschaft auf Platz 1. Inter hingegen scheint derzeit verunsichert: Nach dem Ausscheiden im Cup-Halbfinal gegen Erzrivale AC Milan verlor das Team mit dem Schweizer Torhüter Yann Sommer auch die Tabellenführung in der Liga. In der Königsklasse soll nun die Trendwende gelingen.

Die Partie im Olympiastadion von Barcelona beginnt am Mittwoch um 21.00 Uhr. Wie sich Sommer und die «Nerazzurri» dort schlagen, siehst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF. Das Rückspiel folgt dann am nächsten Dienstag in Mailand.