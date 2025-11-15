Liveticker
Rast, Holdener und Meillard sind im kalten Norden heiss aufs Slalom-Podest
- Drei Wochen nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden bestreiten die Frauen am Samstag in Levi den ersten Slalom des Olympia-Winters (1. Lauf um 10.00, 2. Lauf um 13.00 Uhr).
- Weltmeisterin Camille Rast startet mit kleinem Handicap. Seit einem Sturz im Februar machen ihr Schmerzen in der Hüfte zu schaffen. Zweimal musste im Sommer Flüssigkeit abgezogen werden, nach Sölden verzeichnete sie einen weiteren Rückschlag.
- Wendy Holdeners Vorbereitung verlief ohne Komplikationen: «Ich konnte gut arbeiten, meinen Trainingsplan umsetzen und den Sommer trotzdem auch geniessen.» Obwohl Levi nicht zu Holdeners Lieblingsstrecken gehört, schaffte sie es in Lappland schon viermal auf das Podest.
Die Startliste
1 Anna Swenn Larsson SWE
2 Lena Duerr GER
3 Mikaela Shiffrin USA
4 Camille Rast SUI
5 Katharina Liensberger AUT
6 Zrinka Ljutic CRO
7 Wendy Holdener SUI
8 Sara Hector SWE
9 Melanie Meillard SUI
10 Cornelia Oehlund SWE
11 Paula Moltzan USA
12 Lara Colturi ALB
13 Katharina Huber AUT
14 Katharina Truppe AUT
15 Mina Fuerst Holtmann NOR
16 Emma Aicher GER
17 Marie Lamure FRA
18 Neja Dvornik SLO
19 Hanna AronssoN Elfman SWE
20 Ali Nullmeyer CAN
26 Eliane Christen SUI
35 Aline Höpli SUI
37 Nicole Good SUI
39 Anuk Brändli SUI
42 Aline Danioth SUI
48 Selina Egloff SUI
64 Amelie Klopfenstein SUI