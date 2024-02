Super League live: GC Zürich – FC Basel in Ticker und TV

Leverkusen siegt erneut – «Happy Bo» mit erfolgreicher Premiere – BVB holt nur einen Punkt

Borussia Dortmund kommt in Wolfsburg nicht über ein Unentschieden heraus und kann sich am Ende mit dem Punkt fast noch glücklich schätzen. Zu wenig ging beim Team von Edin Terzic nach dem frühen Führungstreffer durch Niclas Füllkrug in der achten Spielminute. Dafür musste BVB-Goalie Gregor Kobel einige Male retten. In der 63. Minute konnte er den Ausgleich aber nicht mehr verhindern. Yannick Gerhardt köpfte den Ball, nachdem ein Schuss von Marco Reus per Kopf geblockt und zur Bogenlampe wurde, über die Linie.