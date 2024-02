Wer setzt sich im Wurfcontest durch? Stephen Curry trifft auf Sabrina Ionescu. Bild: imago / watson

Historisches Duell in der NBA – Rekordfrau Ionescu fordert Wunderwerfer Curry

Am All-Star-Wochenende der NBA kommt es zu einer Premiere. Erstmals messen sich ein Basketballer und eine Basketballerin in einem Wurfcontest. Dabei wird Superstar Steph Curry von der hervorragenden Werferin Sabrina Ionescu gefordert.

Mehr «Sport»

Er ist ohne Zweifel der beste Distanzschütze der NBA-Geschichte. Sie brach im letzten Jahr den Rekord für die meisten verwandelten Dreipunktewürfe in einer WNBA-Saison, der US-Liga im Basketball der Frauen. Er traf häufiger von hinter der Dreierlinie als jeder andere Profi in der besten Basketballliga der Welt. Sie hält die Bestmarke im Distanzwurfwettbewerb – sowohl für Männer als auch für Frauen. Er ist Stephen Curry und sie Sabrina Ionescu.

In der Nacht auf Sonntag treffen der 35-Jährige und die 26-Jährige am All-Star-Wochenende der NBA in Indianapolis aufeinander. Es ist ein historisches Duell. Noch nie zuvor haben sich ein NBA-Profi und ein WNBA-Star offiziell in einem Three-Point-Contest gemessen. Aber nicht nur deshalb versprechen sich die Organisatoren und Fans ein grosses Spektakel.

Denn wo Curry ist, sind Wunderdinge vorprogrammiert. Der Point Guard der Golden State Warriors zeigt immer wieder verrückte Würfe, erst kürzlich traf er beim Aufwärmen von kurz vor dem Spielertunnel übers ganze Feld in den Korb. Den Dreipunktewettbewerb gewann er ausserdem bereits zweimal. Ein Selbstläufer wird das Duell mit Ionescu für den vierfachen NBA-Champion und zweifachen MVP aber nicht.

Ionescu gehört zu den besten Schützinnen der WNBA. Im letzten Jahr traf die Spielerin von New York Liberty knapp 45 Prozent ihrer Distanzwürfe – eine hervorragende Bilanz. Dass sie auch in Three-Point-Contests nicht nur bestehen, sondern gar brillieren kann, hat sie im letzten Juli bewiesen. Damals traf sie 25 ihrer 27 Würfe und erzielte 37 Punkte. Diesen Wert erreichte zuvor weder ein Profi der NBA noch der WNBA. Das Punktemaximum verpasste sie nur um drei Zähler.

So funktioniert die Punktevergabe Bei Three-Point-Contests werfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 27 Bälle in Richtung des Korbs. 25 der Bälle sind auf fünf Positionen verteilt, wovon eine Position ausschliesslich aus sogenannten «Moneyballs» besteht, die anderen vier Positionen haben jeweils einen solchen «Moneyball».



Die normalen Bälle (16) geben im Falle eines Treffers einen Punkt, die «Moneyballs» (9) zählen hingegen doppelt. Dazu kommen zwei Bälle, die noch weiter vom Korb weg platziert sind, und das Punktekonto um drei Zähler äufnen können. Das Punktemaximum liegt somit bei 40.

Damals warf Ionescu von hinter der Dreipunktelinie der WNBA, das hätte sie ursprünglich auch im Duell gegen Curry tun sollen. Doch weil dieser aus NBA-Distanz – mit 7,24 Metern beim Bogen knapp 50 Zentimeter mehr als bei den Frauen – werfen wird, entschied sich die US-Amerikanerin mit rumänischen Wurzeln ihm dies gleichzutun. «Ich trainiere ohnehin immer aus dieser Distanz», sagt Ionescu und fügt an: «Da war es klar, dass ich von der Dreipunktelinie der NBA werfen werde, um zu beweisen, dass wir dazu in der Lage sind.»

Die Weltmeisterin von 2022, die schon am College Rekorde brach, will damit natürlich auch Werbung für den Basketball der Frauen machen. In Curry hat sie dafür genau den richtigen Unterstützer. Als Vater zweier Töchter und eines Sohnes setzt er sich unter anderem dafür ein, dass Mädchen vor allem im Sport dieselben Möglichkeiten haben wie Jungen. Auch im Falle von Ionescu fungierte er als Mentor, so wie dies Kobe Bryant bis zu seinem Tod im Januar 2020 getan hat.

So haben sich Ionescu und Curry auch schon zuvor miteinander gemessen. Im letzten Wettbewerb hatte sich Ionescu durchgesetzt, wie sie im Vorfeld erzählte. Curry erwiderte: «Deshalb nenne ich sie Champ.» Als die 26-Jährige ihn nach ihrer unfassbaren Performance am Three-Point-Contest herausforderte, nahm dieser natürlich an. «Davor konnte ich nicht zurückweichen», sagte Curry.

Nun werden die beiden auf der ganz grossen Bühne gegeneinander antreten. «Dieser Moment ist viel grösser für mich als einfach ein Wettkampf. Er war mein Idol. Ich hätte mir nie erträumt, einmal mit ihm auf dem Court zu stehen», schwärmt Ionescu. Und auch andere NBA-Stars freuen sich auf das Duell. So sagt beispielsweise Kyrie Irving: «Ich hoffe auf Sabrina. Ohne respektlos dir gegenüber zu sein, Steph, aber sie hält den Rekord und sie will ihren Titel verteidigen.»