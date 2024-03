Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Swiss-Ski-Nachwuchs in der Fragenlawine

Der Bündnergewinnt 2007 den Slalom in Adelboden nach– und mit Startnummer 60. Unvergessen!

In Dänemark kommt die Wehrpflicht für Frauen

SBB und Co. verkaufen keine Ausflugs-Abos mehr – das sind deine 4 Alternativen

Deshalb schauen knapp 80 Prozent der Schweizer Familien pessimistisch in die Zukunft

Erinnerst du dich an die Pariser Bettwanzenplage? Rate mal, wer dahintersteckt

Marco Odermatt: «Für mich auch fragwürdig, wie es jedes Mal noch aufgeht»

Der Schweizer Ski-Überflieger steigt nach drei intensiven Vorbereitungstagen mit grosser Motivation und maximalem Fokus in den Weltcupfinal in Saalbach.

Auf diesen Mann ist Verlass. Wie immer pünktlich auf die Sekunde erscheint Marco Odermatt im Foyer des Schweizer Teamhotels in Saalbach. Vor dem Kaminfeuer taucht er gedanklich in seine letzten drei Wettkampftage der Saison ein. Von einer anstehenden Triumphfahrt will der 26-Jährige nichts wissen. Er stellt sich auf harte Arbeit ein und möchte ein letztes Mal Perfektion abrufen.