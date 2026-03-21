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Zweimal gewann Hintermann in Kvitfjell – was zeigt er bei seinem letzten Weltcuprennen?
- Zum letzten Mal in seiner Karriere bestreitet Niels Hintermann am heutigen Samstag ein Weltcuprennen. Der 30-jährige Zürcher kündigte vor etwas mehr als einer Woche seinen Rücktritt an.
- Das letzte Rennen von Hintermann findet ausgerechnet in Kvitfjell statt. In Norwegen gewann der Speedspezialist zwei seiner drei Weltcuprennen.
- Bereits vor der letzten Abfahrt des Winters ist klar, dass Marco Odermatt zum dritten Mal hintereinander gewinnen wird. Auch den Gesamtweltcupsieg hat der Nidwaldner bereits sicher.
- Die Abfahrt startet um 10.45 Uhr und kann live im Ticker und Stream mitverfolgt werden.
Die Startliste:
1. Miha Hrobat (SLO)
2. Daniel Hemetsberger (AUT)
3. Justin Murisier (SUI)
4. Maxcence Muzaton (FRA)
5. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
6. Ryan Cochrain-Siegle (USA)
7. Nils Allegre (FRA)
8. Florian Schieder (ITA)
9. Alexis Monney (SUI)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Vincent Kriechmayr (AUT)
12. Stefan Rogentin (SUI)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Franjo von Allmen (SUI)
15. Giovanni Franzoni (ITA)
16. Alessio Miggiano (SUI)
17. Cameron Alexander (CAN)
18. Christof Innerhofer (ITA)
19. Mattia Casse (ITA)
20. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
21. Marco Schwarz (AUT)
22. Raphael Haaser (AUT)
23. Martin Cater (SLO)
24. Niels Hintermann (SUI)
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