Liveticker

Ehammer jagt Gold – so geht der Zehnkampf heute weiter

An der Leichtathletik-EM in München liegt Simon Ehammer nach dem ersten Tag des Zehnkampfs in Führung. Eine Medaille scheint dem Appenzeller sicher – sofern er keinen Blackout hat.

Die weiteren Disziplinen

9.21 Uhr: 110 m Hürden

9.50 Uhr: Diskuswurf

11.30 Uhr: Stabhochsprung

18.30 Uhr: Speerwurf

21.35 Uhr: 1500 m