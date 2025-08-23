freundlich20°
Super League im Liveticker: Der FC Zürich empfängt den FC Thun

Geht der Liga-Höhenflug von Aufsteiger Thun weiter? Heute wartet der FC Zürich

23.08.2025, 17:00
Das Wichtigste in Kürze:

  • In der Super League findet am Samstag aufgrund von Verschiebungen nur ein Spiel statt. Der FC Thun trifft auswärts auf den FC Zürich.
  • Im Letzigrund möchten die Berner Oberländer das enttäuschende Cup-Aus gegen den unterklassigen FC Breitenrain vergessen machen.
  • In der Liga hat das Team von Trainer Mauro Lustrinelli bisher alle überrascht: Als erster Aufsteiger gewann Thun die ersten drei Spiele in Folge. Derweil hat der FCZ nach der bitteren Auftakt-Niederlage gegen den FC Sion (2:3) im zweiten Heimspiel der Saison etwas gutzumachen.
  • Spielbeginn ist um 18 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
