Wie der Verband mehr Fans zu den Spielen der Women's Super League locken will

(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)

Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren

Das könnte dich auch noch interessieren:

Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.

Du hast uns was zu sagen?

Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch

Kilmar Abrego Garcia aus Untersuchungshaft entlassen +++ FBI-Razzia bei Ex-Berater Bolton

So klingt das Regie-Chaos im Ohr von Fussball-Moderatorinnen 🤯

«Hungerkampagne» der Hamas hält uns nicht auf +++ Hungersnot im Gazastreifen erklärt

Selenskyj macht Moskau Vorwürfe +++ Baldiges Gipfeltreffen für Moskau «unrealistisch»

Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen

Berra unterschreibt für 2026 in Kloten +++ SCB bestätigt Bemström-Zuzug

Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham +++ Mirantschuk verlässt Sion, Möller weg vom FCSG

25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)

Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen

Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich

Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen

YB siegt bei Starkregen – Servette und Lausanne erkämpfen sich Unentschieden

Im Playoff der Conference League haben sich Servette gegen Schachtar Donezk und Lausanne gegen Besiktas jeweils ein 1:1 erkämpft. YB gewann im Europa-League-Playoff gegen Bratislava – musste aber früh auf Males verzichten.

Die Young Boys haben gute Chancen, die Ligaphase der Europa League zu erreichen. Die Berner gewinnen das Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava 1:0.