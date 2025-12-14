Liveticker

Fährt Vonn wieder auf das Podest? Nach zwei Abfahrten steht in St. Moritz der Super-G an

Die Startliste:

1. Joana Hählen (SUI)

2. Keely Cashman (USA)

3. Ilka Stuhec (SLO)

4. Roberta Melesi (ITA)

5. Kira Weidle-Winkelmann (GER)

6. Alice Robinson (NZL)

7. Romane Miradoli (FRA)

8. Sofia Goggia (ITA)

9. Emma Aicher (GER)

10. Lindsey Vonn (USA)

11. Elena Curtoni (ITA)

12. Ariane Rädler (AUT)

13. Ester Ledecka (CZE)

14. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

15. Cornelia Hütter (AUT)

16. Laura Priovano (ITA)

17. Malorie Blanc (SUI)

18. Mirjam Puchner (AUT)

19. Laura Gauche (FRA)

20. Christina Ager (AUT)

21. Jasmine Flury (SUI)

22. Janine Schmitt (SUI)



Die weiteren Schweizerinnen:

24. Jasmina Suter

33. Stefanie Grob

40. Delia Durrer (SUI)

51. Alina Willi (SUI)

55. Priska Ming-Nufer (SUI)

58. Daria Zurlinden (SUI)​

Ein Super-G rundet am Sonntag in St. Moritz das verlängerte Weltcup-Wochenende der Frauen im Engadin ab. Lindsey Vonn bietet sich die Gelegenheit zum dritten Podestplatz in 48 Stunden. Die 41-jährige Amerikanerin brillierte in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin in den beiden Abfahrten mit den Rängen 1 und 2 und pulverisierte am Freitag den Rekord als älteste Weltcupsiegerin. Den Super-G mit Start um 10.45 Uhr nimmt sie am Sonntag mit der Startnummer 10 in Angriff. (riz/sda)