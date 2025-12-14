Nebel
Ski: Super-G von St. Moritz mit Lindsey Vonn live im Ticker und Stream

Fährt Vonn wieder auf das Podest? Nach zwei Abfahrten steht in St. Moritz der Super-G an

14.12.2025, 09:30

Die Startliste:

1. Joana Hählen (SUI)
2. Keely Cashman (USA)
3. Ilka Stuhec (SLO)
4. Roberta Melesi (ITA)
5. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
6. Alice Robinson (NZL)
7. Romane Miradoli (FRA)
8. Sofia Goggia (ITA)
9. Emma Aicher (GER)
10. Lindsey Vonn (USA)
11. Elena Curtoni (ITA)
12. Ariane Rädler (AUT)
13. Ester Ledecka (CZE)
14. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
15. Cornelia Hütter (AUT)
16. Laura Priovano (ITA)
17. Malorie Blanc (SUI)
18. Mirjam Puchner (AUT)
19. Laura Gauche (FRA)
20. Christina Ager (AUT)
21. Jasmine Flury (SUI)
22. Janine Schmitt (SUI)

Die weiteren Schweizerinnen:
24. Jasmina Suter
33. Stefanie Grob
40. Delia Durrer (SUI)
51. Alina Willi (SUI)
55. Priska Ming-Nufer (SUI)
58. Daria Zurlinden (SUI)​

Ein Super-G rundet am Sonntag in St. Moritz das verlängerte Weltcup-Wochenende der Frauen im Engadin ab. Lindsey Vonn bietet sich die Gelegenheit zum dritten Podestplatz in 48 Stunden. Die 41-jährige Amerikanerin brillierte in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin in den beiden Abfahrten mit den Rängen 1 und 2 und pulverisierte am Freitag den Rekord als älteste Weltcupsiegerin. Den Super-G mit Start um 10.45 Uhr nimmt sie am Sonntag mit der Startnummer 10 in Angriff. (riz/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
    Nur Aicher in der zweiten Abfahrt schneller als Vonn – Flury mit starker Leistung
    Lindsey Vonn verpasst das Abfahrts-Double in St. Moritz knapp. Die 41-jährige Amerikanerin muss sich der 19 Jahre jüngeren Emma Aicher geschlagen geben.
    Aicher, tags zuvor Fünfte, distanzierte Vonn um 0,24 Sekunden. Weitere fünf Hundertstel zurück reihte sich die Italienerin Sofia Goggia als Dritte ein. Ein Sieg vor zwei Abfahrtslegenden: Es wäre verständlich gewesen, wenn Aicher den Triumph ausgiebig gefeiert hätte. Doch das entspricht nicht dem ruhigen Naturell der Deutschen. Auch die Fragen der Reporterinnen und Reporter im Zielraum beantwortete sie mit demonstrativer Gelassenheit. «Es ist schon sehr cool, dass ich mit den beiden hier stehen darf. Aber im Endeffekt muss ich mich einfach auf mich selbst fokussieren.»
    Zur Story