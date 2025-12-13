Liveticker
Kantonsderby im Letzigrund: Rohner trifft fast gegen seine alte Liebe
- Am Samstagabend um 18 Uhr kommt es zum Zürcher Kantonsderby zwischen dem FC Zürich und Winterthur. Der FCZ hat seit vier Spielen nicht mehr verloren und ist gegen die letztplatzierten Eulachstädter grosser Favorit. Aber auch Winti zeigte zuletzt stärkere Leistungen. Zur gleichen Zeit wird im Wallis die Partie Sion gegen GC angepfiffen.
- Thun trifft am ab 20.30 Uhr daheim auf seinen ersten Verfolger St. Gallen. Der Leader und Aufsteiger aus dem Berner Oberland tritt mit viel Selbstvertrauen zum Spitzenspiel der 17. Runde an. Nach zwei Niederlagen in Folge konnte das Team von Trainer Mauro Lustrinelli am vergangenen Wochenende den FC Luzern mit 4:1 bezwingen. St. Gallen wartet seit zwei Partien auf einen Sieg. (riz/sda)