Scheich-Geld oder Schwarz-Gelb? PSG oder der BVB zieht heute in den CL-Final ein

Nach dem knappen Dortmunder Sieg aus dem Hinspiel ist im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Paris Saint-Germain und dem BVB nach wie vor alles offen. PSG will den Heimvorteil im Parc des Princes dazu nutzen, den 0:1-Rückstand umzudrehen und so in den Final der Königsklasse einzuziehen. Dieser findet am 1. Juni in Wembley statt.

Dorthin will auch Dortmund-Goalie Gregor Kobel, der im Interview sagt: «Paris verfügt über so viel Qualität, sie können unfassbar gefährlich werden. Neben einer maximalen Leistung unsererseits wird wohl auch ein Quäntchen Glück nötig sein.» Der 26-jährige Zürcher ist mit fünf Spielen ohne Gegentor in der laufenden Champions-League-Saison der beste Torhüter in dieser Statistik. Gegen Kylian Mbappé und Co. wird er wohl erneut gefragt sein.

Der Druck liegt aber eindeutig auf den Parisern, deren Ziel seit Einstieg der katarischen Investoren um Nasser Al-Khelaifi der Gewinn der Champions League ist. PSG geht auch als deutlicher Favorit in die Partie, wobei die Bilanz der bisher drei Aufeinandertreffen in der laufenden Saison ausgeglichen ist. In der Gruppenphase gewann Paris zuhause 2:0, während die Partie im Westfalenstadion 1:1 endete. An selber Stelle gewann Dortmund in der letzten Woche dank des Treffers von Niclas Füllkrug.

Wie das vierte Duell zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund ausgeht und wer in etwas weniger als einem Monat um den Henkelpott spielt, finden wir heute Abend heraus. Das Spiel verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream von Canale 5 (italienisch).