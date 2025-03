Super League live: GC – YB und Yverdon – Luzern – beide Spiel im Ticker

Liveticker

YB wieder in Zürich zu Gast – gelingt den Bernern gegen kriselndes GC der nächste Sieg?

Mehr «Sport»

Am Sonntag spielen die Young Boys zum zweiten Mal in Folge im Zürcher Letzigrund. Hatten sie am Donnerstag gegen den FC Zürich den Einzug in die Halbfinals im Schweizer Cup bewerkstelligt, steht nun in der Super League das Duell mit den Grasshoppers an. Ebenfalls um 16.30 Uhr misst sich Yverdon mit dem FC Luzern.

GC wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg. Obwohl die Grasshoppers in diesem Jahr erst eine Niederlage einstecken mussten, ist das Team von Tomas Oral wieder auf den Barrage-Platz gefallen, Yverdon steht einen Punkt davor. YB ist hingegen in sehr guter Form und gewann vier der letzten fünf Ligaspiele und setzte sich auch im Cup-Viertelfinal am Donnerstag gegen den FC Zürich durch. Nun sind die Berner von Trainer Giorgio Contini erneut im Letzigrund zu Gast. Das Spiel verfolgst du hier ab 16.30 Uhr im Liveticker.

Bereits am frühen Nachmittag hat der FC Lugano den FC Zürich empfangen. Hier geht's zum Liveticker: