Champions League: Galatasaray – Liverpool und die Bayern im Liveticker

Liveticker

Achtung Stolpergefahr – Liverpool trifft in der Königsklasse erneut auf Galatasaray

10.03.2026, 17:4510.03.2026, 18:36

Das Wichtigste in Kürze:

  • Barcelona und Liverpool treffen am Dienstag in den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League auf Gegner, denen sie bereits in der Ligaphase begegnet sind.
  • Barcelona gastiert bei Newcastle United, das erste Duell gewannen die Spanier mit 2:1. Auch Galatasaray und Liverpool stehen sich erneut gegenüber. In Istanbul gewannen die Türken das erste Aufeinandertreffen mit 1:0.
  • Ebenfalls am Dienstag spielt der deutsche Rekordmeister Bayern München auswärts bei Atalanta Bergamo, und Atlético Madrid empfängt Tottenham.
  • Galatasaray gegen Liverpool gibt es ab 18.45 Uhr hier im Liveticker. Die anderen drei Spiele kannst du ab 21 Uhr ebenfalls hier mitverfolgen. (abu/sda)
Australien gewährt 5 iranischen Fussballerinnen nach Hilferuf Asyl – Rest reist ab
Unvergessen
Der Klub fand ihn via Teletext – dann schrieb er eines der grössten Cupmärchen Englands
