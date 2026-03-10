Liveticker
Achtung Stolpergefahr – Liverpool trifft in der Königsklasse erneut auf Galatasaray
Das Wichtigste in Kürze:
- Barcelona und Liverpool treffen am Dienstag in den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League auf Gegner, denen sie bereits in der Ligaphase begegnet sind.
- Barcelona gastiert bei Newcastle United, das erste Duell gewannen die Spanier mit 2:1. Auch Galatasaray und Liverpool stehen sich erneut gegenüber. In Istanbul gewannen die Türken das erste Aufeinandertreffen mit 1:0.
- Ebenfalls am Dienstag spielt der deutsche Rekordmeister Bayern München auswärts bei Atalanta Bergamo, und Atlético Madrid empfängt Tottenham.
- Galatasaray gegen Liverpool gibt es ab 18.45 Uhr hier im Liveticker. Die anderen drei Spiele kannst du ab 21 Uhr ebenfalls hier mitverfolgen. (abu/sda)