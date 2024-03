Conference League live: Servette FC – Pilsen – der Achtelfinal im Ticker

Ausgewählte Europacup-Partien:

Servette trifft im Achtelfinal auf das beste Team der Conference League

Servette ist das Schweizer Team der Stunde. In der Super League haben die Genfer von den letzten 19 Partien lediglich eine verloren und stehen nur noch einen Punkt hinter Leader YB. Im Cup zogen sie vor Kurzem ausserdem in den Halbfinal ein. Ganz so weit ist das Team von René Weiler in der Conference League noch nicht, doch kann es sich im Hinspiel des Achtelfinals immerhin eine gute Ausgangslage schaffen, um in die Runde der letzten acht einzuziehen.

Dies wird jedoch keine einfache Aufgabe. Denn mit Viktoria Pilsen wartet das einzige Team, das in der Gruppenphase der Conference League alle sechs Spiele gewinnen konnte. Unter anderem setzten sich die Tschechen zweimal gegen Dinamo Zagreb durch. Die weiteren Gegner – Astana aus Kasachstan und Ballkani aus dem Kosovo – sind aber nicht mit Servette zu vergleichen. Deshalb scheint die Ausgangslage relativ offen, wobei Pilsen gemäss der Buchmacher leicht favorisiert ist.

Mit dem ersten tschechischen Gegner in dieser Saison haben die Genfer keine gute Erfahrung gemacht. In der Gruppenphase der Europa League, welche Servette als Dritter abschloss, unterlag man Slavia Prag zu Hause 0:2 und auswärts 0:4. Die Qualität der Prager ist aber noch einmal höher einzuschätzen als jene des heutigen Gegners. In der tschechischen Liga liegt Slavia acht Zähler vor Viktoria. Es besteht also Grund zur Hoffnung für Weiler und seine Mannen.

Wie sich das Team um Captain Timothé Cognat und Spielmacher Alexis Antunes schlägt, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker.