Cup-Achtelfinals live: FC Basel – FC Sion in Ticker und TV

Basel empfängt im Cup-Achtelfinal den FC Sion – YB reist zu einem Challenge-League-Klub

In der zweiten Tranche der Achtelfinals im Schweizer Cup kommt es am Mittwoch zur Affiche zwischen dem FC Basel und Sion. Die zuletzt sehr heimstarken Basler gehen ab 20.15 Uhr als Favoriten ins Duell der beiden 13-fachen Cupsieger. Das Spiel siehst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF.

Die Young Boys messen sich ab 20 Uhr mit dem FC Schaffhausen aus der Challenge League, der sich den Achtelfinal durch den Erfolg gegen Titelverteidiger Servette in der Runde zuvor verdient hat. In der dritten Partie vom Mittwoch spielt der FC Lugano, zuletzt dreimal in Folge im Cupfinal, auswärts gegen Yverdon Sport.

Bereits am Dienstag qualifizierten sich der FC Zürich dank eines 1:0-Siegs im Derby gegen GC sowie Promotion-League-Klub Biel mit einem 6:0-Erfolg beim viertklassigen Langenthal für die Viertelfinals.(nih/sda)