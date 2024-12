Sorgte für den späten Ausgleich gegen Liverpool: Newcastles Fabian Schär. Bild: www.imago-images.de

Schär rettet Newcastle gegen Liverpool spät – Mbappé verschiesst Penalty, Real verliert

DFB-Pokal

Leipzig – Frankfurt 3:0

Bei der Form der beiden Kontrahenten war die Ausgangslage eigentlich klar. Leipzig wartete seit sechs Spielen auf einen Sieg und wurde zuletzt von Wolfsburg 1:5 gedemütigt, während Frankfurt sieben Siege in Serie feierte. Doch die Gastgeber bewiesen im Achtelfinal des DFB-Pokals, dass die Qualität im Kader eben doch vorhanden ist.

Nur einen Schuss liessen sie von der eigentlich überragenden Offensive um Omar Marmoush und Hugo Ekitiké zu, während sie dank teilweise traumhaft heraus gespielten Toren einen hochverdienten Sieg einfuhren. Benjamin Sesko und Loïs Openda zeichneten beim 3:0-Sieg für die Treffer verantwortlich.

Leipzig - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Tore: 31. Sesko 1:0. 49. Openda 2:0. 58. Openda 3:0.



Köln – Hertha BSC 2:1 n. V.

Im Duell der beiden Zweitligisten setzte sich der 1. FC Köln gegen Hertha BSC 2:1 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Dejan Ljubicic in der Nachspielzeit der Verlängerung per Penalty. Es war der verdiente Lohn für die spielbestimmenden Gastgeber, die in der Startviertelstunde aufgrund eines Elfmeters in Rückstand geraten waren. Ein Eigentor der Gäste hatte aber nach 30 Minuten für den 1:1-Ausgleich gesorgt.

Grosser Jubel bei den Kölnern um Siegtorschütze Dejan Ljubicic. Bild: www.imago-images.de

Köln – Hertha BSC 2:1 n. V. (1:1, 1:1)

Tore: 12. Maza (Penalty) 0:1. 30. Niederlechner (Eigentor) 1:1. 121. Ljubicic 2:1.​

Wolfsburg – Hoffenheim 3:0

Vor einer ziemlich tristen Kulisse in einem halbleeren Stadion bezwang Wolfsburg die TSG Hoffenheim 3:0. Die Niederlage der Gäste wurde durch einen Goalie-Fehler von Oliver Baumann eingeleitet. Dieser liess in der 63. Minute einen eigentlich harmlosen Distanzschuss von Denis Vavro durchrutschen, wenig später erhöhte Jonas Wind. In der Schlussphase erzielte Yannick Gerhardt noch das Tor zum Endstand.

Wolfsburg - Hoffenheim 3:0 (0:0)

Tore: 63. Vavro 1:0. 67. Wind 2:0. 85. Gerhardt 3:0.​

Premier League

Newcastle – Liverpool 3:3

Was für ein wildes Spiel im St. James Park zu Newcastle! Zweimal gehen die Gastgeber gegen den Tabellenführer in Führung, zweimal gleicht dieser wieder aus. Und dann geht Liverpool dank Mohamed Salahs zweitem Tor gar in Führung – die Reds waren auf dem Weg zum zwölften Sieg im 14. Ligaspiel der Saison. Doch in der 90. Minute kommt Fabian Schär nach einem Freistoss an den Ball und grätscht diesen zum späten Ausgleich ins Tor. Es ist die erste Torbeteiligung des 32-jährigen Verteidigers seit dem 1. Oktober.

Newcastle - Liverpool 3:3 (1:0).

Tore: 35. Isak 1:0. 50. Jones 1:1. 62. Gordon 2:1. 68. Salah 2:2. 83. Salah 2:3. 90. Schär 3:3.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Manchester City – Nottingham 3:0

Nach sieben sieglosen Spielen und vier Ligapleiten in Serie feiert Manchester City mal wieder einen Sieg. Gegen Überraschungsteam Nottingham Forest sorgten Bernardo Silva, Kevin De Bruyne und Jérémy Doku für einen deutlichen 3:0-Sieg. Es dürfte Balsam für die Seele der City-Fans und vor allem auch Trainer Pep Guardiola, der mit der Niederlagenserie nicht immer gut umgehen konnte, sein.

Manchester City - Nottingham 3:0 (2:0).

Tore: 8. Silva 1:0. 31. De Bruyne 2:0. 57. Doku 3:0.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (bis 46.).

Arsenal – Manchester United 2:0

Im vierten Spiel unter Ruben Amorim erleidet Manchester United die erste Niederlage. Gegen Arsenal wurden den Red Devils zwei Eckbälle zum Verhängnis. Erst köpfte Jurrien Timber nach der Flanke von Declan Rice ein. Dann traf der Kopfball von Thomas Partey Mitspieler William Saliba und sprang von diesem ins Tor.

Arsenal - Manchester United 2:0 (0:0).

Tore: 54. Timber 1:0. 73. Saliba 2:0.

Southampton – Chelsea 1:5

Die bisher sehr erfolgreiche Saison für die Blues geht weiter. Mit dem 5:1-Sieg in Southampton, bei dem fünf verschiedene Spieler trafen, bleibt Chelsea auf Platz 2 der Premier League.

Chelsea bleibt auch dank Cole Palmer auf Platz 2 der Premier League. Bild: keystone

Southampton - Chelsea 1:5 (1:3).

Tore: 7. Disasi 0:1. 11. Aribo 1:1. 17. Nkunku 1:2. 34. Madueke 1:3. 77. Palmer 1:4. 87. Sancho 1:5.

Bemerkungen: 40. Rote Karte gegen Stephens (Southampton).

La Liga

Bilbao – Real Madrid 2:1

Kylian Mbappé verschiesst erneut einen Penalty und kassiert mit Real Madrid in einem vorgezogenen Spiel der spanischen Meisterschaft eine 1:2-Niederlage bei Athletic Bilbao.

Mbappé war bereits vor einer Woche in der Champions League in Liverpool mit einem Penalty erfolglos geblieben. In Bilbao verpasste er in der 68. Minute das 1:1, das schliesslich Jude Bellingham gelang. Der Engländer traf zu Beginn der Schlussviertelstunde nach einem ungenügend abgewehrten Schuss von Mbappé. Nur zwei Minuten später gingen die Basken durch Gorka Guruzeta erneut in Führung und sicherten sich die drei Punkte.

Real Madrid hat bei einem weniger ausgetragenen Spiel vier Punkte Rückstand auf den Leader FC Barcelona.

Athletic Bilbao - Real Madrid 2:1 (0:0).

Tore: 53. Berenguer 1:0. 78. Bellingham 1:1. 80. Guruzeta 2:1.

Bemerkung: 68. Mbappé verschiesst Penalty. (nih/sda)