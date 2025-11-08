Liveticker

Leader Thun nach 5 Siegen in Folge im Hoch – geht der Lauf in Genf weiter?

Leader Thun gastiert in Genf bei Servette, gegen das es die letzten drei Pflichtspiele mit dem Skore von 12:3 gewonnen hat. Die Berner Oberländer feierten zuletzt fünf Siege hintereinander und jagen die Serie von sieben Siegen de suite vor 21 Jahren unter Trainer Urs Schönenberger.

Auf der anderen Seite wollen die Genfer in der Tabelle nach zwei Siegen aus den letzten drei Spielen weiter nach oben klettern. Das Spiel kannst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen.

Die Tabelle: