Formel 1: Der Grand Prix von Austin live im Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Verkürzt Verstappen den Rückstand im WM-Rennen? Der Niederländer startet von der Pole

19.10.2025, 20:00
  • Nach seinem Sieg im Sprintrennen will Max Verstappen am Sonntag im Grand Prix der USA weiter Boden im WM-Kampf gutmachen. Der Weltmeister im Red Bull nimmt von der Pole-Position seinen vierten Sieg in Austin nach 2021, 2022 und 2023 ins Visier.
  • Seine direkten Titel-Konkurrenten, Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollege Lando Norris, starten von den Positionen 6 und 2. Beide schieden im Sprint am Samstag nach einer Start-Kollision früh aus. Verstappen liegt als WM-Dritter nur noch 55 Zähler hinter Leader Piastri.
  • Die Fahrer des Teams Sauber, Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, nehmen das Rennen von den Startplätzen 11 und 14 und damit ausserhalb der WM-Punkteränge in Angriff. Der Start erfolgt um 21.00 Uhr Schweizer Zeit. (riz/sda)
Champagner, Laufsteg und Promis: So teuer sind die exklusivsten Tickets in der Formel 1
    Themen
    Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
    1 / 11
    Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2025
    Kick Sauber, Fahrer: Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto
    quelle: x / x
    Lewis Hamilton geht mit Shaun White snowboarden – und baden (unfreiwillig)
    Video: watson
    Champagner, Laufsteg und Promis: So teuer sind die exklusivsten Tickets in der Formel 1
    Die Formel 1 ist längst nicht mehr bloss ein Sportereignis, sondern ein Milliardengeschäft mit Emotionen, Exklusivität und Eventkultur. Wir zeigen, was man für sehr viel Geld an einem Rennwochenende erleben kann.
    Über 14'000 Franken muss man zahlen, um den Grossen Preis der USA von oberhalb der Garage des Schweizer Rennstalls Sauber zu verfolgen. Doch bei diesem sogenannten «Paddock Club»-Ticket ist weit mehr als nur das Rennen inbegriffen. Es geht darum, die beiden Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto zu treffen, bevor sie ihren Helm anziehen und ins Cockpit schlüpfen. Oder dem surrenden Schraubenzieher zu lauschen, der während des Boxenstopps die neuen Räder befestigt.
