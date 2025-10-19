Liveticker
Verkürzt Verstappen den Rückstand im WM-Rennen? Der Niederländer startet von der Pole
- Nach seinem Sieg im Sprintrennen will Max Verstappen am Sonntag im Grand Prix der USA weiter Boden im WM-Kampf gutmachen. Der Weltmeister im Red Bull nimmt von der Pole-Position seinen vierten Sieg in Austin nach 2021, 2022 und 2023 ins Visier.
- Seine direkten Titel-Konkurrenten, Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollege Lando Norris, starten von den Positionen 6 und 2. Beide schieden im Sprint am Samstag nach einer Start-Kollision früh aus. Verstappen liegt als WM-Dritter nur noch 55 Zähler hinter Leader Piastri.
- Die Fahrer des Teams Sauber, Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, nehmen das Rennen von den Startplätzen 11 und 14 und damit ausserhalb der WM-Punkteränge in Angriff. Der Start erfolgt um 21.00 Uhr Schweizer Zeit. (riz/sda)