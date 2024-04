Eishockey NL live: Fribourg gegen Lausanne – Spiel 5 in Ticker und TV

Liveticker

Das tut Fribourg gut – Mottet trifft gegen Lausanne früh zum 1:0

Nach der starken Regular Season mit 102 Punkten und Platz 2 in der National League ging Fribourg-Gottéron als grosser Titelkandidat in die Playoffs. Nun droht in den Halbfinals gegen Lausanne aber bereits das Ausscheiden und Fribourgs Traum vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte ein Traum zu bleiben. Das Team von Christian Dubé verlor nach dem Sieg zum Auftakt in die Serie nämlich dreimal am Stück. Deshalb braucht Gottéron in Spiel 5 dringend einen Sieg, um das Saisonende mindestens bis Freitag zu verschieben.

Die Waadtländer haben da aber etwas dagegen. Lausanne will am liebsten schon heute in den Playoff-Final einziehen, wo es auf die ZSC Lions treffen würde. Die Zürcher beendeten ihre Serie gegen den EV Zug bereits am Montag und können sich nun ausruhen, während die beiden Westschweizer Halbfinalisten sich weiter abmühen müssen. Um den Lions nicht zu viel Pause zu ermöglichen, müsste Lausanne also den zweiten Auswärtssieg in Serie holen.

Spiel 5 zwischen dem HC Fribourg-Gottéron und dem HC Lausanne siehst du hier ab 20 Uhr.